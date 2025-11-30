Ngezana, pus la zid O legendă a lui Dinamo cere ca fundașul FCSB să fie sancționat: „Ne comportăm prea frumos cu străinii!”

Gică Mihali (59 de ani), fost mare fundaș la Dinamo, l-a criticat dur pe Siyabonga Ngezana (28 de ani) pentru gafele numeroase din ultima perioadă.

Siyabonga Ngezana a greșit în mai multe rânduri în duelul celor de la FCSB cu Steaua Roșie Belgrad, scor 0-1, din etapa #5 a fazei principale din Europa League. Inclusiv la golul lui Bruno Duarte.

Gică Mihali l-a pus la zid pe Ngezana: „E inadmisibil să te comporți așa!”

Mihali consideră că fundașului sud-african i se permit prea multe erori și susține că acesta ar trebui să fie scos din primul „11” al campioanei.

„Aș face o paralelă între mine și el, pentru că e fundaș central. Nu știu dacă mi-ar fi acceptat mie cineva greșelile pe care le face în continuare. Credeți-mă!

Nu știu dacă îmi accepta un antrenor din țară, să fiu la Dinamo, să fi acceptat greșelile pe care a putut să le facă. Nu îi atrage absolut nimeni atenția și nu îl scutură nimeni, să treacă și puțin pe bancă!

E inadmisibil să îți permiți să te comporți așa! Părerea mea este că ne comportăm prea frumos cu străinii.

Eu am jucat în străinătate, știu cum este, nu m-a întrebat nimeni ce fac azi, ce fac mâine, pe ei îi interesa să mă duc la antrenament apt. Atât! Apoi să dau randament. Nu dădeam, afară! Nu era nimeni să te perie pe spate”, a spus Gică Mihali, potrivit gsp.ro.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, Siyabonga Ngezana va fi scos din primul 11 pentru meciul cu Farul, deși el nu e nici accidentat, nici suspendat!

VIDEO cu golul încasat de FCSB în meciul cu Steaua Roșie, după o gafă a lui Ngezana

