Probleme pentru Craiova Doi jucători importanți nu vor putea evolua în meciul cu Unirea Slobozia, dar există și două vești bune pentru Coelho

Probleme pentru Filipe Coelho (45 de ani). Antrenorul Universității Craiova nu se va putea baza pe doi jucători importanți la partida cu Unirea Slobozia.

Filipe Coelho nu se va putea baza pe Oleksandr Romanchuk și Alexandru Cicâldău la partida din etapa #28 a Ligii 1.

Absențe importante la Universitatea Craiova pentru meciul cu Unirea Slobozia

Fundașul ucrainean nu va putea juca în meciul de la Slobozia, acesta fiind suspendat pentru cumul de cartonașe galbene, după ce a fost avertizat în partida cu FCSB.

Conform regulamentului, un jucător care este suspendat pentru cumul de cartonașe galbene nu poate juca timp de o etapă.

Nici Alexandru Cicâldău nu este apt pentru partida cu Unirea. Mijlocașul are probleme musculare, lucru confirmat chiar de către antrenorul Coelho, în conferința de presă premergătoare partidei.

„Ce știm este că Cicâldău este out. Nu va juca următorul meci, este accidentat, se află alături de stafful medical”, a spus antrenorul, conform fanatik.ro.

Nsimba și Baiaram revin la meciul cu Unirea Slobozia

Coelho a primit și două vești bune înaintea partidei din etapa #28 a Ligii 1. Steven Nsimba revine după două meciuri, perioadă în care a fost accidentat.

Al doilea jucător care revine în lotul Universității este Ștefan Baiaram, cel care a fost suspendat la cele două meciuri cu FCSB, din campionat și Cupa României, după incidentele în care a fost implicat la finalul meciului cu Dinamo, scor 1-1.

