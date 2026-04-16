Chivu, mesaj emoționant Antrenorul român despre juniorul cu cască al lui Inter, victima unui accident groaznic: „Am fost printre primii care l-au sunat”
Cristi Chivu și Filippo Serantoni
Chivu, mesaj emoționant Antrenorul român despre juniorul cu cască al lui Inter, victima unui accident groaznic: „Am fost printre primii care l-au sunat”

alt-text Publicat: 16.04.2026, ora 19:29
  • Tânărul jucător al lui Inter, Filippo Serantoni, 16 ani, s-a întors pe teren la 292 de zile după un accident grav, purtând o cască, precum a făcut și Cristi Chivu după accidentarea gravă din ianuarie 2010

Serantoni, atacant născut în 2010, a câștigat campionatul Italiei sub 15 ani anul trecut, înscriind un gol în finală. El venise la Inter de la Virtus Ciserano Bergamo, după ce înscrisese 25 de goluri într-un sezon.

Chivu, show la conferință Antrenorul lui Inter, despre controversele în care e atras: „Nu sunt idiot. Dacă nu înțelegem ironia, mai bine ne apucăm de altceva!”
Chivu, show la conferință Antrenorul lui Inter, despre controversele în care e atras: „Nu sunt idiot. Dacă nu înțelegem ironia, mai bine ne apucăm de altceva!”

Filippo Serantoni, accident grav în vacanță

Imediat după ce s-a decis finala Scudetto, Serantoni a mers în Sardinia în vacanță. Acolo a avut însă loc un incident dramatic: o scufundare în mare a adus o lovitură la cap în timp ce a alunecat de pe o stâncă, în urma căreia și-a pierdut cunoștința.

El a suferit o hemoragie cerebrală și a fost operat, iar recuperarea și întoarcerea pe gazon au fost anevoioase. Medicii i-au spus că e posibil să nu mai poată juca fotbal, dar Pippo nu a vrut să audă.

„Pippo-Gol” Serantoni a revenit cu gol după 292 de zile, în meciul cu Sudtirol, în care a intrat în minutul 59 și a marcat în minutul 75.

Cristi Chivu despre Filippo Serantoni: „Mai are o șansă în această viață să arate cine este”

„Trebuie să încep prin a vă spune că am fost printre primii care au aflat ce s-a întâmplat vara trecută. Am fost printre primii care l-au sunat.

Am ținut neapărat să vorbesc cu el și cu familia lui. L-am invitat să ne întâlnim. Am stat de vorbă cu el. Am văzut un băiat cu ambiție, dorință și zâmbet, cu aceeași dorință de a se întoarce pe teren pe care o aveam și eu.

I-am dat câteva sfaturi despre tipul de cască, i-am spus să nu se gândească la ce s-a întâmplat și să fie curajos. M-am bucurat să-l văd din nou pe teren cu casca. L-aș sfătui să-și scoată urechile din ea, ca să audă mai bine.

Am văzut un băiat fericit. Cea mai mare bucurie a lui este aceea de a marca.

Era vorba de a se întoarce la ceea ce și-a dorit dintotdeauna. Există o șansă mai mare de a depăși momentele dificile atunci ai foame de fotbal, iar el este pe drumul cel bun.

Îl sfătuiesc să continue să zâmbească, să se bucure de joc, să respecte ceea ce îi oferă viața, la bine și la rău, să nu renunțe niciodată, chiar dacă lucrurile nu merg așa cum ar trebui. Mai are o șansă în această viață să arate cine este”.

Accidentarea horror a lui Chivu

În urma unui impact violent la cap în meciul Inter - Chievo Verona, Chivu a suferit o fractură craniană și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență.

Casca a fost necesară pentru a proteja craniul în perioada de recuperare și ulterior, în timpul meciurilor, pentru a evita riscul unei alte traume la nivelul osului operat, unde a avut loc o intervenție complexă, inclusiv un transplant de os.

Deși a revenit pe teren, accidentarea a fost atât de gravă încât a contribuit la decizia sa de a se retrage mai devreme din fotbal, menționând ulterior că a avut probleme de sensibilitate la nivelul mâinilor din cauza traumelor suferite.

Chivu a purtat această cască de protecție până la finalul carierei sale la Inter Milano și a fost poreclit cu afecțiune „Caschetto”.

Rămâne Pancu la CFR? Antrenorul formației din Gruia, precizări legate de viitorul său: „Îmi doresc asta” » Cum a reacționat Ioan Varga
Rămâne Pancu la CFR? Antrenorul formației din Gruia, precizări legate de viitorul său: „Îmi doresc asta” » Cum a reacționat Ioan Varga
Dezvăluiri de la negocieri Ce ar fi spus Boloni despre Burleanu: „Credeam că e vai de mama lui!” + de ce n-au avut succes discuțiile
Dezvăluiri de la negocieri Ce ar fi spus Boloni despre  Burleanu: „Credeam că e vai de mama lui!” + de ce n-au avut succes discuțiile

INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
Ultima ședință a lui Lucescu GOLAZO.ro a reconstituit orele dinaintea colapsului de la Mogoșoaia: „Nu dormise două nopți, n-a putut accepta așa ceva”
Ultima ședință a lui Lucescu GOLAZO.ro a reconstituit orele dinaintea colapsului de la Mogoșoaia: „Nu dormise două nopți, n-a putut accepta așa ceva”
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter? Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter?  Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
„Era opusul lui Deac” Daniel Pancu, despre plecarea vedetei aduse cu surle și trâmbițe în 2025: „Chiar nu-i vedeam utilitatea”
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter? Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter?  Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre  Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
