Chivu, mesaj emoționant Antrenorul român despre juniorul cu cască al lui Inter, victima unui accident groaznic: „Am fost printre primii care l-au sunat”

Tânărul jucător al lui Inter, Filippo Serantoni, 16 ani, s-a întors pe teren la 292 de zile după un accident grav, purtând o cască, precum a făcut și Cristi Chivu după accidentarea gravă din ianuarie 2010

Serantoni, atacant născut în 2010, a câștigat campionatul Italiei sub 15 ani anul trecut, înscriind un gol în finală. El venise la Inter de la Virtus Ciserano Bergamo, după ce înscrisese 25 de goluri într-un sezon.

Filippo Serantoni, accident grav în vacanță

Imediat după ce s-a decis finala Scudetto, Serantoni a mers în Sardinia în vacanță. Acolo a avut însă loc un incident dramatic: o scufundare în mare a adus o lovitură la cap în timp ce a alunecat de pe o stâncă, în urma căreia și-a pierdut cunoștința.

El a suferit o hemoragie cerebrală și a fost operat, iar recuperarea și întoarcerea pe gazon au fost anevoioase. Medicii i-au spus că e posibil să nu mai poată juca fotbal, dar Pippo nu a vrut să audă.

„Pippo-Gol” Serantoni a revenit cu gol după 292 de zile, în meciul cu Sudtirol, în care a intrat în minutul 59 și a marcat în minutul 75.

Cristi Chivu despre Filippo Serantoni: „Mai are o șansă în această viață să arate cine este”

„Trebuie să încep prin a vă spune că am fost printre primii care au aflat ce s-a întâmplat vara trecută. Am fost printre primii care l-au sunat.

Am ținut neapărat să vorbesc cu el și cu familia lui. L-am invitat să ne întâlnim. Am stat de vorbă cu el. Am văzut un băiat cu ambiție, dorință și zâmbet, cu aceeași dorință de a se întoarce pe teren pe care o aveam și eu.

I-am dat câteva sfaturi despre tipul de cască, i-am spus să nu se gândească la ce s-a întâmplat și să fie curajos. M-am bucurat să-l văd din nou pe teren cu casca. L-aș sfătui să-și scoată urechile din ea, ca să audă mai bine.

Am văzut un băiat fericit. Cea mai mare bucurie a lui este aceea de a marca.

Era vorba de a se întoarce la ceea ce și-a dorit dintotdeauna. Există o șansă mai mare de a depăși momentele dificile atunci ai foame de fotbal, iar el este pe drumul cel bun.

Îl sfătuiesc să continue să zâmbească, să se bucure de joc, să respecte ceea ce îi oferă viața, la bine și la rău, să nu renunțe niciodată, chiar dacă lucrurile nu merg așa cum ar trebui. Mai are o șansă în această viață să arate cine este”.

Accidentarea horror a lui Chivu

În urma unui impact violent la cap în meciul Inter - Chievo Verona, Chivu a suferit o fractură craniană și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență.

Casca a fost necesară pentru a proteja craniul în perioada de recuperare și ulterior, în timpul meciurilor, pentru a evita riscul unei alte traume la nivelul osului operat, unde a avut loc o intervenție complexă, inclusiv un transplant de os.

Deși a revenit pe teren, accidentarea a fost atât de gravă încât a contribuit la decizia sa de a se retrage mai devreme din fotbal, menționând ulterior că a avut probleme de sensibilitate la nivelul mâinilor din cauza traumelor suferite.

Chivu a purtat această cască de protecție până la finalul carierei sale la Inter Milano și a fost poreclit cu afecțiune „Caschetto”.

