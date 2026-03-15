Verstappen, furios! Olandezul spune că noua Formula 1 „este o glumă” » A fost nevoit să abandoneze cursa din China 
alt-text Publicat: 15.03.2026, ora 15:14
alt-text Actualizat: 15.03.2026, ora 15:18
  • Max Verstappen, cvadruplu campion mondial, a criticat duminică noua eră a Formulei 1, calificând-o drept o „glumă”, după ce s-a retras din Marele Premiu al Chinei din cauza unei probleme la unitatea de propulsie.

Pilotul Red Bull a încetinit și a intrat cu greu la boxe în turul 46.

Max Verstappen: „Formula 1 e o glumă”

„Nu e vorba de a fi supărat pe locul în care mă aflu, pentru că, de fapt, lupt și mai mult acum”, a declarat olandezul la finalul cursei.

„Aș spune același lucru și dacă aș câștiga curse, pentru că îmi pasă de sport. Pentru mine, e o glumă. Nu e deloc distractiv. E ca și cum am juca Mario Kart”, a continuat el, subliniind că noile reguli sunt „fundamental defectuoase”.

Verstappen a spus că speră ca FIA (Federația Internațională de Automobilism) și Formula 1 să nu acorde prioritate atragerii de fani noi și creșterii atractivității sportului prin facilitarea depășirilor în detrimentul curselor convenționale.

„Sper că nu gândesc așa, pentru că asta va distruge sportul, într-un final. Se va întoarce împotriva lor. Poate că unor fani le place, dar ei nu înțeleg fenomenul”, a spus el, potrivit Reuters.

Câștigătorul a 71 de curse de-a lungul carierei sale nu a avut un start de sezon fericit.

Olandezul a suferit un accident în calificările pentru Marele Premiu al Australiei, etapa inaugurală a noului sezon de Formula 1, și a fost nevoit să plece de pe poziția 20 pe grila de start. Verstappen a terminat cursa pe locul 6.

De asemenea, a terminat cursa de sprint din China pe locul nouă, în afara punctelor.

Toto Wolff: „Max se află într-o situație de coșmar”

Nu toată lumea împărtășește opinia lui Verstappen, șeful Mercedes, Toto Wolff, lăudând lupta dintre cei doi piloți ai echipei sale și cei de la Ferrari, Lewis Hamilton și Charles Leclerc.

„Uneori suntem nostalgici după vremurile bune de odinioară, dar cred că produsul în sine este bun”, a declarat Wolff după cursă.

„Marea majoritate a fanilor, din toate categoriile demografice, apreciază acest sport în momentul de față. Max se află într-o situație de coșmar. Sunt sigur că pentru cineva ca Max, care este un pilot extrem de agresiv, este dificil să facă față și să accepte situația”, a adăugat el.

formula 1 Red Bull marele premiu al chinei max verstappen
