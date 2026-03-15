Bannere anti-Șucu, interzise Jandarmeria nu i-a lăsat pe ultrașii lui Dinamo să afișeze mesaje care-l asociau pe patronul Rapidului cu Securitatea: „Sifon original” +32 foto
alt-text Publicat: 15.03.2026, ora 14:51
alt-text Actualizat: 16.03.2026, ora 08:51
  • RAPID - DINAMO 3-2. În mediul online au circulat imagini cu două bannere despre care se spune că ar fi fost interzise de Jandarmerie.
  • Mesajele fac trimitere la numele conspirativ „Mircea Crișan”, asociat în spațiul public cu Dan Șucu, patronul Rapidului, potrivit unor documente Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS).

Conform unei adeverințe publicate de CNSAS în 2015, Dan Șucu a semnat, pe 16.08.1984, „un angajament, preluând numele conspirativ «Mircea Crișan»”, conform gsp.ro.

Dinamo continuă războiul Nicolescu anunță că va cere suspendarea lui Istvan Kovacs: „Vrem conversația VAR. O greșeală sancționată și la Liga 4!”
Jandarmeria a interzis bannerele anti-Șucu ale fanilor lui Dinamo

Mesajele fac trimitere la imaginea Rapidului dinainte de 1989, când clubul era perceput ca „reacționar” și în opoziție cu sistemul. În rândul suporterilor circulă și ideea că Rapid ar fi fost „victima sistemului”, în contrast cu Steaua și Dinamo, cluburi apropiate de structurile de putere.

În acest context, mesajele sugerează că Rapid ar fi condus de un om asociat, într-o formă sau alta, cu vechiul regim.

Astăzi: nu e doar un mit «Crișan» conduce «curatul» Rapid” și „Mircea-Crișan singurul sifon original”, sunt mesajele interzise de Jandarmerie.

În adeverința emisă în 2015, CNSAS menționa că Șucu a fost recrutat pentru „încadrarea informativă” a turiștilor străini și a persoanelor cu care aceștia intrau în contact, în contextul în care lucra ca ghid la ONT Carpați.

Documentele citate în adeverință includ și referiri la recompense bănești, fiind menționată o sumă de 300 de lei acordată de organele de Securitate.

În ciuda existenței acestor note, CNSAS a decis, cu majoritate de voturi, că nu i se poate atribui calitatea de colaborator al Securității ca poliție politică, în sensul legii.

Motivul a fost că nu sunt îndeplinite cumulativ condițiile legale privind denunțarea unor „activități sau atitudini potrivnice regimului totalitar comunist” care să fi dus la îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale, conform g4media.com.

Totodată, CNSAS a precizat că nu există dovezi că Dan Șucu ar fi fost ofițer al Securității.

labels.photo-gallery

Dan Udrea Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
„Rasism și extremism în stare pură!” Se cere depunctarea lui Dinamo, după acțiunile ultrașilor de la meciul cu Rapid: „Silă. Și rușine. Asta simt”
PSD forțează plecarea lui Bolojan și a USR din Guvern. „Nu se mai poate cu ei. Bolojan e totuna cu USR”. Operațiunea urmează să înceapă de duminică
Gică Hagi și-a cedat acțiunile de la Farul! Gică Popescu, noul acționar majoritar! „Regele” a scăpat de ultimul obstacol în drumul spre națională
Joan Laporta, reales la Barcelona Conducătorul echipei blaugrana a sărbătorit cu un dans devenit viral după victoria în alegeri: „De neoprit”
A ucis la comandă! Un fotbalist din Rusia a asasinat cu brutalitate o femeie de afaceri. Totul s-a întâmplat în fața fiicei de 16 ani » Cine i-a cerut să facă asta
„Vreau să-mi demonstrez valoarea” Radu Drăgușin, prima reacție după ce a fost integralist în remiza cu Liverpool: „Punct extrem de important”
România, două amicale în iunie „Tricolorii”, față în față cu vedeta celor de la PSG
Burleanu, prima reacție despre Hagi VIDEO: Ce a spus președintele FRF, după ce Gică a devenit eligibil pentru banca echipei naționale
Ce mai e nou la stadionul Dinamo Detalii de ultimă oră despre demolarea arenei, după ce lucrările au fost sistate câteva zile
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Meci bun, arbitraj de județeană

Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Ce caută Mirel aici?

Corbu de pretutindeni

Fede Valverde, jucătorul infinit

Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

„Mașina de tocat carne”

Firescul nefiresc

Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Să mori de râs

Și tu, Mirele?

12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Semnul monstrului, semnul curajului

Secretul din Dubai

Ne ceartă Tase și Pancu!

Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Ce a schimbat Rădoi la FCSB ANALIZĂ. Noul antrenor a testat „rombul” cu Metaloglobus, dar jocul scârțâie
Campioni în premieră la Indian Wells VIDEO. Jannik Sinner și Aryna Sabalenka au cucerit pentru prima dată în carieră trofeul la turneul din California
Ce a pățit Graovac Mirel Rădoi a anunțat diagnosticul stoperului de la FCSB, după accidentarea din meciul cu Metaloglobus 
Care-i faza cu "palatul" de pe Lacul Pantelimon? Peninsula din București cu o poveste de aproape trei secole și trei identități
