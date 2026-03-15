Bannere anti-Șucu, interzise Jandarmeria nu i-a lăsat pe ultrașii lui Dinamo să afișeze mesaje care-l asociau pe patronul Rapidului cu Securitatea: „Sifon original”

RAPID - DINAMO 3-2. În mediul online au circulat imagini cu două bannere despre care se spune că ar fi fost interzise de Jandarmerie.

În mediul online au circulat imagini cu două bannere despre care se spune că ar fi fost interzise de Jandarmerie. Mesajele fac trimitere la numele conspirativ „Mircea Crișan”, asociat în spațiul public cu Dan Șucu, patronul Rapidului, potrivit unor documente Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS).

Conform unei adeverințe publicate de CNSAS în 2015, Dan Șucu a semnat, pe 16.08.1984, „un angajament, preluând numele conspirativ «Mircea Crișan»”, conform gsp.ro.

Jandarmeria a interzis bannerele anti-Șucu ale fanilor lui Dinamo

Mesajele fac trimitere la imaginea Rapidului dinainte de 1989, când clubul era perceput ca „reacționar” și în opoziție cu sistemul. În rândul suporterilor circulă și ideea că Rapid ar fi fost „victima sistemului”, în contrast cu Steaua și Dinamo, cluburi apropiate de structurile de putere.

În acest context, mesajele sugerează că Rapid ar fi condus de un om asociat, într-o formă sau alta, cu vechiul regim.

„Astăzi: nu e doar un mit «Crișan» conduce «curatul» Rapid” și „Mircea-Crișan singurul sifon original”, sunt mesajele interzise de Jandarmerie.

Mesajele suporterilor lui Dinamo. Foto: Facebook, @Casual Romania

În adeverința emisă în 2015, CNSAS menționa că Șucu a fost recrutat pentru „încadrarea informativă” a turiștilor străini și a persoanelor cu care aceștia intrau în contact, în contextul în care lucra ca ghid la ONT Carpați.

Documentele citate în adeverință includ și referiri la recompense bănești, fiind menționată o sumă de 300 de lei acordată de organele de Securitate.

În ciuda existenței acestor note, CNSAS a decis, cu majoritate de voturi, că nu i se poate atribui calitatea de colaborator al Securității ca poliție politică, în sensul legii .

Motivul a fost că nu sunt îndeplinite cumulativ condițiile legale privind denunțarea unor „activități sau atitudini potrivnice regimului totalitar comunist” care să fi dus la îngrădirea drepturilor și libertăților fundamentale, conform g4media.com.

Totodată, CNSAS a precizat că nu există dovezi că Dan Șucu ar fi fost ofițer al Securității.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport