Gol „fantomă” la Târgoviște FOTO. Alibec a marcat pentru Farul în meciul cu Chindia, însă reluările n-au putut confirma reușita validată de tușier!

Chindia - Farul. Denis Alibec (35 de ani) a marcat pentru constănțeni dintr-o lovitură liberă deviată, însă nicio cameră de televiziune de pe stadion nu a putut confirma dacă mingea a depășit linia porții.

Partida de Târgoviște reprezintă turul barajului pentru menținerea/promovarea în Liga 1, iar echipa lui Flavius Stoican a avut o misiune semnificativ mai dificilă decât anticipa.

Chindia - Farul. Gol „fantomă” marcat de Denis Alibec

În minutul 53, la scorul de 1-0 în favoarea gazdelor, Farul a beneficiat de o lovitură liberă de la marginea careului.

Denis Alibec a preferat un șut în forță, pe jos, pe colțul portarului, iar Isvoranu a fost surprins de execuție și nu a putut respinge mingea corespunzător.

Balonul s-a îndreptat spre poartă, a fost respins de un apărător din preajma liniei porții, însă arbitrul tușier a validat reușita atacantului.

Ulterior, niciuna dintre reluările surprinse de camerele TV nu au putut confirma dacă mingea a depășit sau nu linia porții, iar decizia a rămas cea a asistentului.

Meciul nu a fost lipsit de controverse nici în prima repriză, la golul Chindiei din minutul 22, când, după 6 minute de analiză în camera VAR pentru un posibil ofsaid, arbitrul Marcel Bîrsan a fost chemat să revadă faza, iar golul a fost validat după încă un minut de așteptare.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport