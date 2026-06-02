Interes pentru portarul naționalei  Jucătorul convocat de Hagi, în vizorul unui club important din Serie A
Foto: Imago
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Interes pentru portarul naționalei Jucătorul convocat de Hagi, în vizorul unui club important din Serie A

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 02.06.2026, ora 14:27
alt-text Actualizat: 02.06.2026, ora 14:28
  • Otto Hindrich (23 de ani), portarul român al echipei Legia Varșovia, ar fi dorit de o echipă importantă din Serie A. Detalii, mai jos în articol.
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Plecat în această iarnă de la CFR Cluj, în schimbul sumei de 600.000 de euro, Otto Hindrich s-a impus rapid la Legia Varșovia și a devenit titular incontestabil în poarta polonezilor.

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Otto Hindrich, dorit de Lazio

În momentul când Hindrich a semnat cu Legia, polonezii se aflau într-o situație critică în campionat. Portarul român a impresionat chiar de la debutul său.

Într-un meci cu Wisla Plock, scor 2-1, cu Otto Hindrich în poartă, Legia Varșovia a obținut atunci prima victorie după o perioadă de aproape 5 luni.

Goalkeeperul și-a continuat evoluțiile foarte bune și este titularul echipei. A jucat 13 meciuri pentru polonezi și nu a primit gol în 6 dintre acestea.

Jurnaliștii din Polonia și din Italia au transmis că Lazio ar fi interesată de serviciile lui Otto Hindrich, clubul fiind impresionat de prestațiile românului.

Contractul lui Hindrich cu Legia Varșovia este valabil până în vara anului 2030.

Cei de la Lazio sunt în căutarea unui portar care să-l înlocuiască pe Ivan Provedel (32 de ani), titularul echipei, care este accidentat la umăr de la începutul lunii martie. Acesta este așteptat să revină pe teren în septembrie.

Eduardo Motta (21 de ani) și Alessio Furlanetto (24 de ani) sunt ceilalți portari ai formației din capitala Italiei.

1,3 milioane de euro
este cota de piață a lui Otto Hindrich, conform Transfermarkt

Otto Hindrich este un produs al academiei celor de la CFR Cluj. A jucat 78 de meciuri pentru ardeleni și a câștigat două titluri și o Cupă.

Lazio a încheiat sezonul din Serie A pe locul 9, cu 54 de puncte acumulate, și a ratat calificarea în cupele europene, fiind învinsă de Inter în finala Cupei Italiei.

Hindrich, convocat de Hagi la națională

Otto Hindrich a fost convocat de selecționerul Gheorghe Hagi pentru meciurile amicale cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie).

Primul amical va avea loc astăzi, de la ora 20:00, la Tbilisi, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Lotul României pentru meciul cu Georgia:

PORTARI

  • Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);

FUNDAȘI

  • Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI

  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI

  • Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2).

Programul României în 2026

  • 2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00
  • 6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45
  • 25 septembrie: Suedia - România (Nations League)
  • 28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)
  • 2 octombrie: Polonia - România (Nations League)
  • 5 octombrie: România - Suedia (Nations League)
  • 14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)
  • 17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

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