Florin Bratu, prezentat oficial A preluat echipa cu 17 titluri în palmares
Florin Bratu este noul antrenor al celor de la FK Partizani Tirana/ Foto: Facebook @FK Partizani Albania
Campionate

Florin Bratu, prezentat oficial A preluat echipa cu 17 titluri în palmares

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 06.07.2026, ora 17:39
alt-text Actualizat: 06.07.2026, ora 18:05
  • Florin Bratu (46 de ani) este noul antrenor al celor de la FK Partizani Tirana, echipă care a terminat pe locul 5 în sezonul trecut din Albania.
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Florin Bratu, prezentat oficial la FK Partizani Tirana

Bratu a semnat un angajament pe un sezon, cu opțiunea de prelungire.

„FK Partizani a oficializat ajungerea la un acord cu antrenorul Florin Daniel Bratu. Tehnicianul român, în vârstă de 46 de ani, prezentat astăzi de președintele Gazment Demi, va conduce echipa în sezonul 2026-2027.

Bratu, care are o carieră bogată atât ca jucător, cât și ca antrenor în România și Cipru, precum și experiență la conducerea naționalei U21 a României, va bifa la Partizani prima sa experiență în campionatul Albaniei.

Tehnicianul a semnat un contract valabil pe un an, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon (1+1), și vine la conducerea «Taurilor Roșii» pentru a pune bazele unui nou proiect ambițios, orientat spre performanță și succes”, a anunțat FK Partizani Tirana pe rețelele de socializare.

Pentru fostul atacant este a doua experiență ca antrenor în străinătate, după ce a condus-o și pe Karmiotissa (Cipru).

  • De-a lungul carierei, Bratu le-a mai antrenat pe Dinamo 2, CS Tunari, Aerostar Bacău, AFC Turris Turnu Măgurele, Concordia Chiajna și Karmiotissa. A fost și selecționer la naționalele României de U18 și U21.

„Bratone” a făcut deja cunoștință cu noii săi elevi.

Cine este FK Partizani Tirana

Fondată pe 4 februarie 1946 , la scurt timp după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial și eliberarea Albaniei, FK Partizani Tirana a câștigat titlul de campioană la chiar primul am competițional.

În total, se poate lăuda cu 17 titluri, 15 cupe și 3 Supercupe ale Albaniei, dar și un trofeu al Cupei Balcanice câștigat în 1970.

În sezonul trecut a încheiat pe locul 5, cu 48 de puncte, și a ratat calificarea în play-off. În Albania, doar primele 4 echipe merg în a doua jumătate a sezonului.

De asemenea, s-a oprit în sferturile de finală ale Cupei după 1-0 în tur și 1-3 în retur cu AF Elbasani.

2022-2023
este sezonul ultimului titlu câștigat de FK Partizani Tirana

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