Mauricio Pochettino (54 de ani), selecționerul SUA, a venit cu o declarație surprinzătoare după ce FIFA a anulat suspendarea lui Folarin Balogun.

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Deși decizia luată de forul internațional a generat o serie de controverse, primind mai multe contestații oficiale, inclusiv din partea celor de la UEFA, tehnicianul a venit cu o opinie la fel de șocantă.

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Mauricio Pochettino: „Toți cei care iubesc acest sport cred că sărbătoresc această decizie”

La conferința de presă dinaintea meciului cu Belgia, cel în care Balogun trebuia să fie suspendat, Pochettino a transmis că decizia anulării este una corectă și că eliminarea a fost nedreaptă de la început.

„Toți cei care iubesc cu adevărat acest sport, și cred în etică și integritate, cred că sărbătoresc această decizie.

Am fost pedepsiți destul în meciul cu Bosnia, fiind nevoiți să jucăm în 10 oameni timp de 30 de minute, din cauza unei decizii complet nedrepte. 99,9% dintre oameni sunt de acord că a fost un cartonaș roșu nedrept.

Este dificil când te afli într-o cabină cu trei, patru televizoare și, la reluare, vezi lucrurile mai amplificate, par mai mari decât sunt.

Dar, dacă joci fotbal, așa cum am jucat eu, știi când este vorba de rea intenție. Când este intenționat, când nu este intenționat… nu poți evalua asta prin VAR, doar arbitrul poate face asta, iar arbitrul a văzut că nu a fost intenționat”, a declarat Pochettino, potrivit theguardian.com.

FOTO. Faultul lui Folarin Balogun pentru care a primit cartonaș roșu

Întrebat dacă politicieni precum Trump ar trebui să se implice în astfel de situații, Pochettino a răspuns:

„Nu, nu putem amesteca lucrurile astea. Nu le putem amesteca”.

Apoi, selecționerul SUA și-a continuat discursul pe subiectul deciziei luate de FIFA.

„Nu știu cum poate cineva să fie surprins. Așa ceva s-a mai întâmplat și în trecut. Nu este ceva extraordinar care ni s-a întâmplat doar nouă.

Am văzut numeroase faze la acest Campionat Mondial care, din fericire, și mă bucur pentru asta, nu au dus la genul de sancțiune pe care am primit-o noi, pentru că și asta ar fi fost nedrept”, a mai spus Pochettino.

SUA va întâlni Belgia, în faza optimilor de finală, marți, 7 iulie, de la 03:00, ora României.

Câștigătoarea partidei va întâlni în „sferturi” Spania sau Portugalia, echipe care se vor întâlni în această seară, de la ora 22:00.

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