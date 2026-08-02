Florin Maxim a surprins la interviu Obiectiv măreț setat de antrenorul de la Corvinul: „În play-out ajungem oricum”

Corvinul - Sepsi 1-1. Florin Maxim (45 de ani) a oferit o declarație surprinzătoare la finalul partidei din etapa #3 a Ligii 1.

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Hunedorenii au un start bun sezon, deși vin din postura de echipă nou-promovată, iar tehnicianul echipei a setat un obiectiv măreț la revenirea clubului în primul eșalon.

Corvinul - Sepsi 1-1 . Florin Maxim: „Ne dorim play-off -ul, că în play-out ajungem oricum”

Întrebat care sunt obiectivele echipei în acest nou sezon, Maxim a transmis:

„Mi s-a mai pus această întrebare. Tot glumim, dar noi ne dorim play-off-ul, pentru că în play-out oricum ajungem. Deci, e clar!

Ne propunem ca de la meci la meci să creștem, să oferim ceva suporterilor care vin după noi la Arad. Nu e simplu. Am făcut aproape 3 ore de la Hunedoara, oamenii fac eforturi să ne susțină.

Și am vorbit și cu băieții în vestiar, pentru că trebuie să la oferim ceva pentru timpul și pentru banii lor” , a declarat Florin Maxim, la Digi Sport.

Corvinul a promovat fără emoții în Liga 1, după un sezon precedent foarte bun, iar acum a adunat 4 puncte în primele 3 meciuri din Liga 1.

Următorul meci al hunedorenilor are loc pe 10 august, de la ora 18:30, în deplasare la Botoșani.

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