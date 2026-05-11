Luis Enrique, reacție de suporter VIDEO Ce a făcut antrenorul lui PSG când a aflat scorul din El Clasico

- Barcelona - Real Madrid 2-0. Luis Enrique (56 de ani), antrenorul celor de la PSG, a oferit unul dintre momentele serii după victoria catalanilor.
- Tehnicianul spaniol a antrenat-o pe Barcelona în trecut, iar ca jucător a evoluat pentru ambele mari rivale din Spania.
Antrenorul celor de la PSG a avut meci în aceeași seară, contra lui Brest (1-0), în Ligue 1, însă la final a vrut să afle rapid ce s-a întâmplat în El Clasico.
Luis Enrique, reacție de suporter când a aflat scorul la Barcelona - Real Madrid
Într-un clip devenit viral pe rețelele de socializare, Luis Enrique a întrebat care a fost scorul în Barcelona - Real Madrid.
După ce i s-a transmis că Barcelona s-a impus cu 2-0, tehnicianul spaniol s-a bucurat și a strigat „Ia de-aici!”.
Barcelona a câștigat El Clasico prin golurile marcate de Marcus Rashford, în minutul 9, și Ferran Torres, în minutul 18.
Astfel, catalanii au câștigat al 29-lea titlu din istorie și al doilea consecutiv în La Liga.
Luis Enrique a antrenat-o pe Barcelona între 2014 și 2017, perioadă în care a câștigat:
- Liga Campionilor (2014-2015)
- La Liga (2014-2015, 2015-2016)
- Cupa Spaniei (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017)
- Supercupa Europei (2015-2016)
- Supercupa Spaniei (2016-2017)
- Campionatul Mondial al Cluburilor (2015-2016)
Înainte de cariera de antrenor, fostul internațional spaniol a evoluat și ca jucător pentru clubul catalan (1996-2004), dar și pentru Real Madrid (1991-1996).
PSG are 73 de puncte, șase peste Lens, echipa de pe locul 2, cu două etape rămase de disputat, și mai are nevoie de un punct pentru a deveni matematic campioană.
În plus, formația pariziană se pregătește să dispute a doua finală consecutivă a Ligii Campionilor, pe 30 mai, împotriva celor de la Arsenal.
PSG a câștigat trofeul anul trecut, după o victorie categorică în fața lui Inter, scor 5-0.