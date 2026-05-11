Luis Enrique, reacție de suporter VIDEO Ce a făcut antrenorul lui PSG când a aflat scorul din El Clasico

Barcelona - Real Madrid 2-0. Luis Enrique (56 de ani), antrenorul celor de la PSG, a oferit unul dintre momentele serii după victoria catalanilor.

Luis Enrique (56 de ani), antrenorul celor de la PSG, a oferit unul dintre momentele serii după victoria catalanilor. Tehnicianul spaniol a antrenat-o pe Barcelona în trecut, iar ca jucător a evoluat pentru ambele mari rivale din Spania.

Antrenorul celor de la PSG a avut meci în aceeași seară, contra lui Brest (1-0), în Ligue 1, însă la final a vrut să afle rapid ce s-a întâmplat în El Clasico.

Luis Enrique, reacție de suporter când a aflat scorul la Barcelona - Real Madrid

Într-un clip devenit viral pe rețelele de socializare, Luis Enrique a întrebat care a fost scorul în Barcelona - Real Madrid.

După ce i s-a transmis că Barcelona s-a impus cu 2-0, tehnicianul spaniol s-a bucurat și a strigat „Ia de-aici!”.

🧐🇫🇷 La reacción de Luis Enrique cuando se ha enterado de la victoria del @FCBarcelona



🤣🔝 "¡Toma!"



📹 @Mesli_Dounia



📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/ZOltvf7uHl — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 10, 2026

Barcelona a câștigat El Clasico prin golurile marcate de Marcus Rashford, în minutul 9, și Ferran Torres, în minutul 18.

Astfel, catalanii au câștigat al 29-lea titlu din istorie și al doilea consecutiv în La Liga.

Luis Enrique a antrenat-o pe Barcelona între 2014 și 2017, perioadă în care a câștigat:

Liga Campionilor (2014-2015)

La Liga (2014-2015, 2015-2016)

Cupa Spaniei (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017)

Supercupa Europei (2015-2016)

Supercupa Spaniei (2016-2017)

Campionatul Mondial al Cluburilor (2015-2016)

Înainte de cariera de antrenor, fostul internațional spaniol a evoluat și ca jucător pentru clubul catalan (1996-2004), dar și pentru Real Madrid (1991-1996).

171 de meciuri a adunat Luis Enrique pe banca lui PSG, cu doar 10 mai puține decât în perioada în care a antrenat-o pe Barcelona, unde a ajuns la 181 de partide

PSG are 73 de puncte, șase peste Lens, echipa de pe locul 2, cu două etape rămase de disputat, și mai are nevoie de un punct pentru a deveni matematic campioană.

În plus, formația pariziană se pregătește să dispute a doua finală consecutivă a Ligii Campionilor, pe 30 mai, împotriva celor de la Arsenal.

PSG a câștigat trofeul anul trecut, după o victorie categorică în fața lui Inter, scor 5-0.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport