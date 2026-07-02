Prunea de Senegal Gafa lui Mory Diaw, subiect de ironii în Generația de Aur: „A avut grijă Lupescu să-mi trimită poza” +10 foto
Florin Prunea a apreciat greșit centrarea lui Tomas Brolin, iar Kennet Andersson a profitat și a egalat pentru Suedia în sfertul de finală al World Cup 1994 (Foto: Imago)
Campionatul Mondial

Prunea de Senegal Gafa lui Mory Diaw, subiect de ironii în Generația de Aur: „A avut grijă Lupescu să-mi trimită poza”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 02.07.2026, ora 20:09
alt-text Actualizat: 02.07.2026, ora 20:15
  • Gafa comisă de Mory Diaw la golul de 2-2 al Belgiei le-a amintit românilor de eroarea lui Florin Prunea din sfertul de finală cu Suedia, de la World Cup 1994, și a declanșat un val de glume pe rețelele de socializare.
  • Printre cei care au intrat în joc s-a numărat și fostul internațional Ionuț Lupescu, care i-a trimis lui Florin Prunea fotografiile și fotomontajele apărute pe internet, în care fostul portar al Generației de Aur era comparat cu goalkeeperul Senegalului.
  • Replica lui Prunea nu a întârziat: „Greșeala mai mare e a mea”.
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Drama Senegalului din meciul cu Belgia a trezit în miez de noapte una dintre cele mai dureroase amintiri din istoria fotbalului românesc.

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Gafa lui Mory Diaw, comparată cu eroarea lui Florin Prunea din 1994

Pentru suporterii români care au trăit World Cup 1994 din SUA, imaginile cu africanii prăbușindu-se după ce au condus cu 2-0 până în minutul 85 au fost imposibil de privit fără să se întoarcă în timp, la sfertul de finală România - Suedia.

Și atunci, ca și acum, o echipă era la doar cinci minute de o performanță istorică, iar o gafă a portarului a schimbat complet destinul meciului și al unei generații.

Ieșirea hazardată a portarului senegalez Mory Diaw (33 de ani, de la Le Havre) la golul de 2-2 marcat de Youri Tielemans, în minutul 89, a readus imediat în memorie gafa comisă de Florin Prunea în urmă cu 32 de ani.

Florin Prunea și coșmarul Kennet Andersson

Atunci, goalkeeperul României a apreciat greșit centrarea din care Kennet Andersson a egalat pentru Suedia în minutul 115, când „tricolorii” conduceau cu 2-1 și erau la doar cinci minute de o semifinală istorică împotriva Braziliei.

A fost şi ghinion, că nu l-am văzut. Dacă îl vedeam... A fost o minge simplă, de portar, care se întâmplă o dată la 100 de ani să nu o vezi. Calitatea mea era detenta. Nu puteam să sar la o asemenea centrare cum am sărit. Nu l-am văzut. Dacă îl vedeam, mai făceam un pas, ajungeam primul şi se termina şi nu vă mai înţelegeaţi cu noi Florin Prunea, declarație 2019 (Digi Sport)

Două ieșiri greșite ale portarilor, două goluri încasate cu capul și două naționale care au văzut cum un avantaj ce părea decisiv le scapă printre degete în doar câteva clipe.

Egalată de Suedia când mai erau doar cinci minute de joc, echipa condusă din teren de Gică Hagi avea să piardă apoi la loviturile de departajare, ratând dramatic calificarea în semifinalele Campionatului Mondial.

Galerie foto (10 imagini)

Golul dat de Tomas Brolin în poarta României la Campionatul Mondial din 1994. Foto: Captură ITV Sport Golul dat de Tomas Brolin în poarta României la Campionatul Mondial din 1994. Foto: Captură ITV Sport Golul dat de Tomas Brolin în poarta României la Campionatul Mondial din 1994. Foto: Captură ITV Sport Golul dat de Tomas Brolin în poarta României la Campionatul Mondial din 1994. Foto: Captură ITV Sport Golul dat de Tomas Brolin în poarta României la Campionatul Mondial din 1994. Foto: Captură ITV Sport
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Prunea, ținta glumelor pe internet

Gafa lui Diaw, devenit titular după accidentarea căpitanului Edouard Mendy, a declanșat imediat și un val de glume pe rețelele de socializare.

Internauții au făcut inevitabil paralela cu sfertul de finală pierdut de România la World Cup 1994, iar în imaginile distribuite numele portarului senegalez era înlocuit cu cel al lui Florin Prunea.

Într-un alt fotomontaj, fostul internațional român apărea îmbrăcat în echipamentul de joc al Senegalului.

Fotomontaj distribuit pe rețelele de socializare, în care fanii l-au imaginat pe Florin Prunea în tricoul Senegalului, după gafa lui Mory Diaw
Fotomontaj distribuit pe rețelele de socializare, în care fanii l-au imaginat pe Florin Prunea în tricoul Senegalului, după gafa lui Mory Diaw

Galerie foto (4 imagini)

Gafa comisă de portarul Senegalului Mory Diaw la golul de 2-2 al Belgiei (captură video FIFA) Fanii au înlocuit numele lui Mory Diaw cu cel al lui Florin Prunea pe tricoul portarului Senegalului, într-un fotomontaj devenit viral pe rețelele de socializare Fotomontaj distribuit pe rețelele de socializare, în care fanii l-au imaginat pe Florin Prunea în tricoul Senegalului, după gafa lui Mory Diaw Florin Prunea a apreciat greșit centrarea lui Tomas Brolin, iar Kennet Andersson a profitat și a egalat pentru Suedia în sfertul de finală al World Cup 1994 (Foto: Imago)
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Ionuț Lupescu i-a trimis fotografia: „Chiar mă prinde bine tricoul. E o poză reuşită”

Prunea a primit primul fotografia chiar de la fostul său coleg din Generația de Aur, Ionuț Lupescu, însă a ținut să sublinieze că, din punctul său de vedere, cele două faze nu sunt identice, iar eroarea comisă de el cu Suedia a fost mai mare decât cea a lui Mory Diaw.

„Nu seamănă în niciun fel faza. A avut grijă Lupescu să mi-o trimită primul fotografia. Chiar mă prinde bine tricoul. E o poză reuşită.

Faza nu seamănă. E o fază mult mai grea asta decât aia a mea. Greşeala mai mare e a mea. Asta a fost o centrare şutată, mult mai tare.

I-am zis lui Lupescu faptul că de la un timp are cam multe glume cu mine. Noi, românii, suntem ceva de nedescris. Suntem campioni mondiali la glume”, a declarat Florin Prunea pentru fanatik.ro.

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