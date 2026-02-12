Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta”

Florin Talpan, juristul celor de la CSA Steaua, a anunțat că este gata să meargă în Elveția, la Ministerul de Interne și Ministerul Justiției pentru a-și face dreptate.

Într-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook, Florin Talpan a reafirmat că a trimis o notificare la UEFA și FIFA pe data de 5 ianuarie, în care a solicitat dezafilierea FRF și excluderea celor de la FCSB din cupele europene.

Florin Talpan acuză FCSB de „furt de identitate”

Cum nu a primit niciun răspuns în termenul limită de 30 de zile, juristul CSA Steaua a decis că este gata să meargă mai departe și să apeleze la la Ministerul de Interne și Ministerul Justiției din Elveția.

Talpan susține că Federația Română de Fotbal (FRF) funcționează ilegal și cere dezafilierea organizației.

Mai mult decât atât, acesta acuză FCSB de „furt de identitate” și subliniază faptul că formația patronată de Gigi Becali a primit bani necuveniți de la UEFA, deoarece s-a folosit ilegal de palmaresul celor de la Steaua București.

„În data de 5 ianuarie 2026, UEFA și FIFA au primit notificarea formulată de către subsemnatul prin care am informat cei doi organizatori de competiții fotbalistice cu privire la câteva dintre cele mai mari probleme ale fotbalului românesc (faptul că FRF funcționează ilegal, refuzul FRF de a respecta deciziile judecătorești, furtul de identitate comis de FC Fcsb și chiar faptul că FC Fcsb a primit bani necuveniți de la UEFA, pretinzând că e Steaua București).

Deoarece încă nu am primit un răspuns din partea UEFA și FIFA și pentru că încă nu am văzut nicio măsură luată pentru a îndrepta aceste nedreptăți, ne vedem nevoiți să apelăm la instituțiile competente din Elveția, Ministerul de Interne și Ministerul Justiției din această țară.

FIFA și UEFA trebuie să își prezinte clar pozițiile în acest caz. Trebuie să știm dacă cele două entități susțin ilegalitățile comise de FRF sau dacă le condamnă. Iar dacă le condamnă, trebuie să vedem câteva măsuri clare luate.

FRF trebuie dezafiliată cel puțin până la rezolvarea tuturor problemelor de natură legală și până la alinierea cu adevărat la principiile FIFA și UEFA.

FC Fcsb trebuie exclusă din fotbalul european, ca urmare a fraudei comise, fraudă prin care a obținut bani de la UEFA pretinzând că e Steaua București”, a scris Florin Talpan pe pagina sa de Facebook.

CSA a câștigat în vară și palmaresul

Procesul inițiat în 2017 privind palmaresul Stelei a primit pronunțare în 2023, când instanța a stabilit că trofeele echipei de fotbal Steaua Bucureşti din 1947 şi până în 1998 aparţin CSA, iar FCSB nu are drept de a folosi în scopuri comerciale sau sportive palmaresul din intervalul 2003-2017.

În februarie 2025, FCSB a făcut recurs în cadrul acestui proces, care a fost admis de ÎCCJ, iar în iunie 2025 a venit decizia finală.

Perioada 1998-2003 a rămas „în aer”. Nu este nici la CSA, nici la FCSB.

