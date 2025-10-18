„Am fost o rușine!” Tănase cere o analiză dură la FCSB: „Cine nu rezistă, la revedere!”. Olaru, șocat de rezultat

Metaloglobus-FCSB 2-1. Florin Tănase (30 de ani) susține că trebuie să se producă schimbări la echipă, după rezultatele negative din campionat.

Și Darius Olaru (27 de ani) a vorbit despre partida dezamăgitoare de la Clinceni.

Echipa antrenată de Mihai Teja a obținut prima victorie din istorie în Liga 1 chiar în fața campioanei României.

Pentru Metaloglobus au marcat Ubbink (49) și Huiban (55-penalty), în timp ce pentru FCSB a marcat Florin Tănase (34-penalty).

Metaloglobus-FCSB 2-1 . Florin Tănase: „Cine rezistă, rezistă, cine nu, la revedere!”

Jucătorul celor de la FCSB nu a suportat înfrângerea rușinoasă suferită cu ultima clasată. Tănase a declarat că trebuie să existe schimbări la echipă pentru a se putea obține rezultate mai bune.

„Am condus, apoi am primit două goluri… Ok, se întâmplă să primești, dar dacă pierdem duelurile așa ușor cu adversarii de pe ultimul loc nu poți să ai pretenții prea mari.

Dacă ai 1-0 și nu-ți câștigi duelurile se poate întâmpla rezultatul în orice moment.

Supărarea e foarte mare, n-am mai fost așa de… cred că niciodată n-am fost.

Păcat, ne-am bătut joc de ce am făcut în ultimele 2 meciuri. Dar trebuie să ne ridicăm, suntem la cel mai

înalt club, trebuie analizat, cine rezistă, rezistă, cine nu, la revedere!

Am fost imaturi. Aici pretențiile sunt mari. Le cerem scuze suporterilor, celor care au fost pe stadion și celor din întreaga țară. Am fost o rușine în seara asta! Acum avem cea mai mare nevoie de suporteri. Sunt convins că o să ne revenim!

(n.r. - Către reporter, după ce a fost întrebat de faptul că Becali a spus că nu va mai evolua lângă Șut) Poate îmbârligi tu, nu pot să comentez fără să aud ce a zis”, a declarat Florin Tănase la Prima Sport.

Darius Olaru, extrem de dezamăgit: „Nu mi-am imaginat că vom ajunge aici”

Căpitanul celor de la FCSB nu-și poate da seama cum a ajuns echipa sa în această situație.

„Ne pare rău și nouă, fanii vin lângă noi, ne-au susținut din nou în această seară. Trebuie să ne strângem, să tragem mai mult și să adunăm victorii pentru că devine tot mai greu.

Nu mi-am imaginat nicidoată că vom ajunge aici,

în mare suntem aceiași jucători, chiar ne-am întărit. N-am nicio explicație.

Poate e bine că urmează meciuri mai dificile, pare că atunci ne concentrăm mai bine. Nu știu de ce e problema aceasta, sunt la fel de importante 3 puncte cu oricine am juca, ultima clasată sau prima. Primul nostru obiectiv e să ajungem în play-off”, a declarat Darius Olaru la Prima Sport.

VIDEO Golul superb al lui Ubbink în poarta campioanei, în Metaloglobus - FCSB 2-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport