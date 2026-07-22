„Au fost adăugați pe lista UEFA” OFICIAL FCSB a prezentat doi jucători + rivalele din Liga 1 s-au interesat de un fotbalist transferat de roș-albaștri
Mihai Stoica
Superliga

„Au fost adăugați pe lista UEFA” OFICIAL FCSB a prezentat doi jucători + rivalele din Liga 1 s-au interesat de un fotbalist transferat de roș-albaștri

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.07.2026, ora 19:13
alt-text Actualizat: 22.07.2026, ora 21:08
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a anunțat că două noi transferuri au fost adăugate pe lista UEFA.
  • FCSB își începe aventura europeană joi, de la ora 20:45, când o va întâlni pe Auda (Letonia), pe teren propriu, în prima manșă a turului al doilea preliminar din Conference League.
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GOLAZO.ro a dezvăluit marți seară faptul că Luca Stancu, jucător care deja se antrenează cu lotul roș-albaștrilor, semnase și cu un alt club din Liga 1: FC Argeș.

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Mihai Stoica: „Luca Stancu și Dylan Batubinsika au fost adăugați pe lista UEFA”

Oficialul de la FCSB a clarificat situația fostului jucător de la Hermannstadt și a dezvăluit că atât el, cât și Dylan Batubinsika, noul fundaș central al echipei, au fost incluși pe lista UEFA.

Termenul-limită pentru completarea listei expiră în această seară, la ora 23:59.

„Am citit și eu problemele cu Luca Stancu, dar nu le-am înțeles. Luca Stancu și Dylan Batubinsika sunt jucătorii FCSB-ului. Au fost adăugați pe lista UEFA pentru meciul de mâine.”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Ulterior, Mihai Stoica l-a ironizat și pe Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, care a negat că Luca Stancu a semnat și cu gruparea din Trivale.

„Chiar credeți că Dani Coman, care este unul dintre cei mai buni și vestiți conducători, poate vreodată să încalce regulamentele atât de flagrant, să semneze un jucător aflat sub contract cu un alt club?

Ce a spus Dani Coman? N-a fost întrebat? Noi să nu avem încredere în cuvintele lui? Doamne ferește!”, a afirmat oficialul de la FCSB.

Luca Stancu, prezentat oficial la FCSB

La doar câteva minute după declarațiile făcute de Mihai Stoica, FCSB l-a prezentat oficial pe Luca Stancu (21 de ani), care va purta numărul 77 la gruparea roș-albastră.

„FCSB anunță transferul lui Luca Stancu, de la FC Hermannstadt.

Apărătorul în vârstă de 21 de ani, care va purta tricoul cu numărul 77, s-a pregătit deja alături de noii săi colegi și va face parte din lotul echipei la partida cu FK Auda.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru!”, a anunțat FCSB pe rețelele de socializare.

Dylan Batubinsika, aproape să ajungă la una dintre rivalele FCSB

Mihai Stoica a dezvăluit și cum a ajuns FCSB să-l transfere pe Dylan Batubinsika, fundașul central care a făcut parte din lotul celor de la RD Congo la Campionatul Mondial.

Oficialul a afirmat că pe lângă roș-albaștrii, alte două echipe din Liga 1 au fost interesate de serviciile fotbalistului de 30 de ani.

„Dylan Batubinsika ne-a fost propus, a fost studiat. Au fost alte două echipe din România care au ajuns mai repede la el, Rapid și U Cluj, n-au reușit să-l convingă și după ce s-a întâmplat cu Mihai Popescu, sperăm că nu e nimic, dar există un semn de întrebare, am ajus să discutăm cu el și unul din frații lui și ne-am înțeles.

Alaltăieri a făcut viza medicală și azi a semnat documentele. N-a participat la antrenamente. Eu sunt foarte mulțumit pentru că a jucat 25 de meciuri în liga franceză, a jucat la St-Etienne.

A ales să joace la Larisa doar ca să meargă la Cupa Mondială. A făcut un campionat bun și la Maccabi Haifa, aveam referințe foarte bune și de la selecționerul RD Congo, și de la Ofri Arad, cu care a jucat acolo. Un jucător exceptional”, a mai precizat Mihai Stoica.

VIDEO. Imagini de la antrenamentul celor de la FCSB de azi

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