„A trecut prin toate etapele” Mihai Stoichiță, despre o eventuală revenire a lui Florinel Coman la FCSB

Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al FRF, a vorbit despre o eventuală revenire a lui Florinel Coman (27 de ani) la FCSB.

Coman a părăsit-o pe FCSB în vara anului 2024, atunci când a plecat în Qatar, la Al-Gharafa, în schimbul a șase milioane de euro.

Mihai Stoichiță: „Pentru el n-ar mai exista presiune”

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a comentat o eventuală revenire a lui Coman la FCSB:

„Nu sugerez eu ideile astea. Florinel e un jucător extrem de talentat, obișnuit cu atmosfera de acolo (n.r. - din Qatar).

Dacă s-ar întoarce, pentru el n-ar mai exista presiune, a trecut prin toate etapele la FCSB”, a declarat Mihai Stoichiță pentru digisport.ro.

Despre întoarcerea jucătorului la campioana României s-a mai vorbit și anul trecut, atunci când Gigi Becali declara că „îl așteaptă cu brațele deschise”, conform gsp.ro.

În plus, patronul celor de la FCSB mai precizase că ar fi vrut să-i ofere un salariu de 600 sau 700.000 de euro pe an lui Coman, dacă ar fi ajuns la o înțelegere cu cei de la Al Gharafa.

Florinel Coman a petrecut 7 ani la FCSB, între 2017 și 2024, perioadă în care a câștigat un titlu, o Cupă a României și o Supercupă a României.

Coman a jucat 233 de meciuri pentru FCSB în toate competițiile și a reușit să înscrie 63 de goluri și să ofere 62 de pase decisive.

4 milioane de euro este cota de piață a lui Florinel Coman, conform Transfermarkt

Florinel Coman a marcat primul gol al sezonului la Al-Gharafa

Florinel Coman, atacantul celor de la Al-Gharafa, a marcat primul său gol din acest sezon, în victoria, 3-2, cu Umm-Salal, în etapa #12 din Qatar.

Trimis în teren în minutul 70, la scorul de 2-0 pentru formația sa, internaționalul român a avut nevoie de doar 9 minute pentru a marca.

Coman a primit o pasă pe poziție viitoare de la Yacine Brahimi, a intrat în careu, a driblat un adversar și a finalizat cu piciorul stâng, la colțul scurt.

În urma victoriei de pe terenul celor de la Umm-Salal, Al-Gharafa este lider în Qatar, cu 28 de puncte, după primele 12 etape.

Pentru Florinel a fost prima reușită în campionat după 11 luni. Ultimul gol marcat de acesta la o echipă de club data din 9 februarie 2025.

La acea vreme, internaționalul român își făcea debutul pentru Cagliari, după împrumutul de la Al-Gharafa și puncta într-o victorie cu Parma, scor 2-1.

31 de meciuri și 6 goluri a reușit Florinel Coman pentru Al Gharafa. A dat și 9 pase decisive

