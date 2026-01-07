„A trecut prin toate etapele”  Mihai Stoichiță, despre o eventuală revenire a lui Florinel Coman la FCSB +18 foto
Florinel Coman
Superliga

„A trecut prin toate etapele” Mihai Stoichiță, despre o eventuală revenire a lui Florinel Coman la FCSB

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.01.2026, ora 14:56
alt-text Actualizat: 07.01.2026, ora 14:58
  • Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al FRF, a vorbit despre o eventuală revenire a lui Florinel Coman (27 de ani) la FCSB.

Coman a părăsit-o pe FCSB în vara anului 2024, atunci când a plecat în Qatar, la Al-Gharafa, în schimbul a șase milioane de euro.

Duce numele Messi mai departe FOTO: Unul dintre fiii lui Lionel Messi,  gol din foarfecă pentru echipa de juniori a lui Inter Miami
Citește și
Duce numele Messi mai departe FOTO: Unul dintre fiii lui Lionel Messi, gol din foarfecă pentru echipa de juniori a lui Inter Miami
Citește mai mult
Duce numele Messi mai departe FOTO: Unul dintre fiii lui Lionel Messi,  gol din foarfecă pentru echipa de juniori a lui Inter Miami

Mihai Stoichiță: „Pentru el n-ar mai exista presiune

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a comentat o eventuală revenire a lui Coman la FCSB:

Nu sugerez eu ideile astea. Florinel e un jucător extrem de talentat, obișnuit cu atmosfera de acolo (n.r. - din Qatar).

Dacă s-ar întoarce, pentru el n-ar mai exista presiune, a trecut prin toate etapele la FCSB”, a declarat Mihai Stoichiță pentru digisport.ro.

Despre întoarcerea jucătorului la campioana României s-a mai vorbit și anul trecut, atunci când Gigi Becali declara că „îl așteaptă cu brațele deschise”, conform gsp.ro.

În plus, patronul celor de la FCSB mai precizase că ar fi vrut să-i ofere un salariu de 600 sau 700.000 de euro pe an lui Coman, dacă ar fi ajuns la o înțelegere cu cei de la Al Gharafa.

Florinel Coman a petrecut 7 ani la FCSB, între 2017 și 2024, perioadă în care a câștigat un titlu, o Cupă a României și o Supercupă a României.

Coman a jucat 233 de meciuri pentru FCSB în toate competițiile și a reușit să înscrie 63 de goluri și să ofere 62 de pase decisive.

4 milioane de euro
este cota de piață a lui Florinel Coman, conform Transfermarkt

Florinel Coman a marcat primul gol al sezonului la Al-Gharafa

Florinel Coman, atacantul celor de la Al-Gharafa, a marcat primul său gol din acest sezon, în victoria, 3-2, cu Umm-Salal, în etapa #12 din Qatar.

Trimis în teren în minutul 70, la scorul de 2-0 pentru formația sa, internaționalul român a avut nevoie de doar 9 minute pentru a marca.

Coman a primit o pasă pe poziție viitoare de la Yacine Brahimi, a intrat în careu, a driblat un adversar și a finalizat cu piciorul stâng, la colțul scurt.

Florinel Coman, primul gol al sezonului la Al Gharafa. Captura X (8).jpg
Florinel Coman, primul gol al sezonului la Al Gharafa. Captura X (8).jpg

Galerie foto (18 imagini)

Florinel Coman, primul gol al sezonului la Al Gharafa. Captura X (1).jpg Florinel Coman, primul gol al sezonului la Al Gharafa. Captura X (2).jpg Florinel Coman, primul gol al sezonului la Al Gharafa. Captura X (3).jpg Florinel Coman, primul gol al sezonului la Al Gharafa. Captura X (4).jpg Florinel Coman, primul gol al sezonului la Al Gharafa. Captura X (5).jpg
+18 Foto
labels.photo-gallery

În urma victoriei de pe terenul celor de la Umm-Salal, Al-Gharafa este lider în Qatar, cu 28 de puncte, după primele 12 etape.

Pentru Florinel a fost prima reușită în campionat după 11 luni. Ultimul gol marcat de acesta la o echipă de club data din 9 februarie 2025.

La acea vreme, internaționalul român își făcea debutul pentru Cagliari, după împrumutul de la Al-Gharafa și puncta într-o victorie cu Parma, scor 2-1.

31 de meciuri
și 6 goluri a reușit Florinel Coman pentru Al Gharafa. A dat și 9 pase decisive

Citește și

Fost campion, fără wildcard Belinda Bencic sare în apărarea lui Wawrinka, după ce elvețianul nu a fost invitat la Australian Open 2026
Tenis
14:34
Fost campion, fără wildcard Belinda Bencic sare în apărarea lui Wawrinka, după ce elvețianul nu a fost invitat la Australian Open 2026
Citește mai mult
Fost campion, fără wildcard Belinda Bencic sare în apărarea lui Wawrinka, după ce elvețianul nu a fost invitat la Australian Open 2026
Man. City pregătește o nouă lovitură  „Cetățenii” au pus ochii pe căpitanul unei rivale din Premier League 
Campionate
14:10
Man. City pregătește o nouă lovitură „Cetățenii” au pus ochii pe căpitanul unei rivale din Premier League
Citește mai mult
Man. City pregătește o nouă lovitură  „Cetățenii” au pus ochii pe căpitanul unei rivale din Premier League 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
liga 1 Mihai Stoichita al gharafa fcsb florinel coman
Știrile zilei din sport
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de  Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
Superliga
20:01
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
Citește mai mult
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de  Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
FCSB sparge pușculița Cât plătește campioana pentru înlocuitorul lui Adrian Șut:  „E mai bun decât Rădoi!” » Noi detalii despre transfer
Superliga
19:46
FCSB sparge pușculița Cât plătește campioana pentru înlocuitorul lui Adrian Șut: „E mai bun decât Rădoi!” » Noi detalii despre transfer
Citește mai mult
FCSB sparge pușculița Cât plătește campioana pentru înlocuitorul lui Adrian Șut:  „E mai bun decât Rădoi!” » Noi detalii despre transfer
Arbitrii, revoltă anti-Vassaras! O decizie a șefului CCA i-a scandalizat pe centralii și asistenții din Liga 1: „E inuman ce ne pune să facem!”
Superliga
18:19
Arbitrii, revoltă anti-Vassaras! O decizie a șefului CCA i-a scandalizat pe centralii și asistenții din Liga 1: „E inuman ce ne pune să facem!”
Citește mai mult
Arbitrii, revoltă anti-Vassaras! O decizie a șefului CCA i-a scandalizat pe centralii și asistenții din Liga 1: „E inuman ce ne pune să facem!”
„Este detestabil!” Critici dure pentru Nick Kyrgios, după „Bătălia sexelor”: „Arogant, jalnic” » Reacția sportivului s-a viralizat
Tenis
18:26
„Este detestabil!” Critici dure pentru Nick Kyrgios, după „Bătălia sexelor”: „Arogant, jalnic” » Reacția sportivului s-a viralizat
Citește mai mult
„Este detestabil!” Critici dure pentru Nick Kyrgios, după „Bătălia sexelor”: „Arogant, jalnic” » Reacția sportivului s-a viralizat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:52
„Cinicul Chivu!” Antrenorul român de la Inter, descriere inedită în presa italiană: „Are bunătatea unui lup”
„Cinicul Chivu!” Antrenorul român de la Inter, descriere inedită în presa italiană: „Are bunătatea unui lup”
22:32
„Ce fotbal joacă ăia?!” Louis Munteanu, criticat dur după ce s-a transferat în țara în care joacă Messi: „Nu contăm pe el la barajul cu Turcia”
„Ce fotbal joacă ăia?!” Louis Munteanu, criticat dur după ce s-a transferat în țara în care joacă Messi: „Nu contăm pe el la barajul cu Turcia”
22:09
Accident teribil la Dakar! FOTO. O mașină s-a răsturnat violent din cauza unei greșeli a organizatorilor » Pilotul avertizase că se va întâmpla asta
Accident teribil la Dakar! FOTO. O mașină s-a răsturnat violent  din cauza unei greșeli a organizatorilor » Pilotul avertizase că se va întâmpla asta
20:01
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de  Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Top stiri din sport
Negocieri pentru Drăgușin! Presa din Italia anunță că un gigant din Serie A a început discuțiile pentru transferul românului » Nu e singura echipă interesată
Stranieri
18:49
Negocieri pentru Drăgușin! Presa din Italia anunță că un gigant din Serie A a început discuțiile pentru transferul românului » Nu e singura echipă interesată
Citește mai mult
Negocieri pentru Drăgușin! Presa din Italia anunță că un gigant din Serie A a început discuțiile pentru transferul românului » Nu e singura echipă interesată
CFR Cluj îl „retrage” pe Deac din fotbal Mureșan anunță ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Antrenorii nu cred că el mai poate juca”
Superliga
19:22
CFR Cluj îl „retrage” pe Deac din fotbal Mureșan anunță ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Antrenorii nu cred că el mai poate juca”
Citește mai mult
CFR Cluj îl „retrage” pe Deac din fotbal Mureșan anunță ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Antrenorii nu cred că el mai poate juca”
Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă”
Superliga
16:59
Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă”
Citește mai mult
Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă”
Mai pleacă Bancu? Căpitanul U Craiova a anunțat noul său plan: „Vreau să dau totul!”
Superliga
17:53
Mai pleacă Bancu? Căpitanul U Craiova a anunțat noul său plan: „Vreau să dau totul!”
Citește mai mult
Mai pleacă Bancu? Căpitanul U Craiova a anunțat noul său plan: „Vreau să dau totul!”

Echipe/Competiții

fcsb 43 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 25 rapid 17 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
08.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share