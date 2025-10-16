„Asta mi-a zis” MM Stoica a dezvăluit reacția lui Tănase, după ce Lucescu nu l-a folosit cu Austria și i-a cerut scuze: „Pentru mine e o surpriză mare” +8 foto
Florin Tănase FOTO: Sport Pictures
Nationala

„Asta mi-a zis” MM Stoica a dezvăluit reacția lui Tănase, după ce Lucescu nu l-a folosit cu Austria și i-a cerut scuze: „Pentru mine e o surpriză mare”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 16.10.2025, ora 20:16
alt-text Actualizat: 16.10.2025, ora 20:41
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit despre declarația lui Mircea Lucescu (80 de ani) referitoare la Florin Tănase (30 de ani).

Selecționerul României i-a cerut scuze în mod public lui Florin Tănase după ce nu l-a introdus pe teren la victoria cu Austria, scor 1-0, deși îi promisese că va juca.

Mihai Stoica, despre Florin Tănase: „Era tot timpul zâmbitor”

Conducătorul de la FCSB a dezvăluit cum s-a simțit Florin Tănase după ce nu a jucat cu Austria, deși selecționerul îl anunțase că va conta pe serviciile sale la partida de pe Arena Națională.

„Poate orice alt jucător recepționa altfel ceea ce s-a întâmplat, nu și Florin Tănase. Eu chiar duminică am vorbit cu el și vă dau cuvântul meu de onoare că mi-a povestit râzând ce s-a întâmplat, cu relaxare și voie bună.

Am zis că poate atunci când va veni la primul antrenament va fi altfel, dar nu, a venit și era tot timpul zâmbitor.

A zis: «Mi-a spus că o să joc, i-am zis măcar să nu mă bage două, trei minute». Nu l-a băgat deloc, s-a ținut de cuvânt (n.r. râde)”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

„Dacă ne-ar fi bătut Austria, discutam altfel”

„Chestiile astea se iau în glumă. Dacă ne-ar fi bătut Austria poate discutam altfel, dar e o victorie obținută în ultima clipă, iar assist-ul îi aparține lui Ianis Hagi, cel care probabil ar fi fost jucătorul pe care l-ar fi înlocuit Tănase.

De regulă, jucătorii sunt nemulțumiți în astfel de situații, nu a fost vorba la Tănase, pentru mine e o surpriză mare”, a adăugat Mihai Stoica.

Mircea Lucescu: „Îi cer scuze lui Florin Tănase”

Selecționerul și-a prezentat public scuzele față de jucătorul de la FCSB. El a declarat că îl anunțase pe Tănase că va juca la meciul cu Austria, însă niciunul dintre jucătorii de atac nu a avut nevoie de schimbare.

„Eu nu puteam să schimb în momentul acela. L-am întrebat atunci pe Mihăilă… Îmi cer scuze public, i-am spus lui Tănase înainte de meci că va juca.

Eu consideram că cineva din atac va ceda, dar nu a cedat niciunul. L-am întrebat pe Mihăilă, dar mi-a făcut semn că e în regulă, așa și la Man.

Ianis, care mai putea, era în regulă. El a făcut o partidă senzațională! S-a comportat nu doar ca un jucător, ci ca un coordonator de joc și în același timp ca un căpitan de echipă”, a declarat Mircea Lucescu, conform fanatik.ro.

Florin Tănase și Mircea Lucescu, conferință de presă înaintea meciului cu Austria Foto Iosif Popescu (6).jpeg
Florin Tănase și Mircea Lucescu, conferință de presă înaintea meciului cu Austria Foto Iosif Popescu (6).jpeg

Galerie foto (8 imagini)

Florin Tănase și Mircea Lucescu, conferință de presă înaintea meciului cu Austria Foto Iosif Popescu (3).jpeg Florin Tănase și Mircea Lucescu, conferință de presă înaintea meciului cu Austria Foto Iosif Popescu (4).jpeg Florin Tănase și Mircea Lucescu, conferință de presă înaintea meciului cu Austria Foto Iosif Popescu (5).jpeg Florin Tănase și Mircea Lucescu, conferință de presă înaintea meciului cu Austria Foto Iosif Popescu (6).jpeg Florin Tănase și Mircea Lucescu, conferință de presă înaintea meciului cu Austria Foto Iosif Popescu (7).jpeg
+8 Foto
labels.photo-gallery

echipa nationala a romaniei mircea lucescu Mihai Stoica Florin Tanase
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share