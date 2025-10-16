Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit despre declarația lui Mircea Lucescu (80 de ani) referitoare la Florin Tănase (30 de ani).

Selecționerul României i-a cerut scuze în mod public lui Florin Tănase după ce nu l-a introdus pe teren la victoria cu Austria, scor 1-0, deși îi promisese că va juca.

Mihai Stoica, despre Florin Tănase: „Era tot timpul zâmbitor”

Conducătorul de la FCSB a dezvăluit cum s-a simțit Florin Tănase după ce nu a jucat cu Austria, deși selecționerul îl anunțase că va conta pe serviciile sale la partida de pe Arena Națională.

„Poate orice alt jucător recepționa altfel ceea ce s-a întâmplat, nu și Florin Tănase. Eu chiar duminică am vorbit cu el și vă dau cuvântul meu de onoare că mi-a povestit râzând ce s-a întâmplat, cu relaxare și voie bună.

Am zis că poate atunci când va veni la primul antrenament va fi altfel, dar nu, a venit și era tot timpul zâmbitor.

A zis: «Mi-a spus că o să joc, i-am zis măcar să nu mă bage două, trei minute». Nu l-a băgat deloc, s-a ținut de cuvânt (n.r. râde)”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

„Dacă ne-ar fi bătut Austria, discutam altfel”

„Chestiile astea se iau în glumă. Dacă ne-ar fi bătut Austria poate discutam altfel, dar e o victorie obținută în ultima clipă, iar assist-ul îi aparține lui Ianis Hagi, cel care probabil ar fi fost jucătorul pe care l-ar fi înlocuit Tănase.

De regulă, jucătorii sunt nemulțumiți în astfel de situații, nu a fost vorba la Tănase, pentru mine e o surpriză mare”, a adăugat Mihai Stoica.

Mircea Lucescu: „Îi cer scuze lui Florin Tănase”

Selecționerul și-a prezentat public scuzele față de jucătorul de la FCSB. El a declarat că îl anunțase pe Tănase că va juca la meciul cu Austria, însă niciunul dintre jucătorii de atac nu a avut nevoie de schimbare.

„Eu nu puteam să schimb în momentul acela. L-am întrebat atunci pe Mihăilă… Îmi cer scuze public, i-am spus lui Tănase înainte de meci că va juca.

Eu consideram că cineva din atac va ceda, dar nu a cedat niciunul. L-am întrebat pe Mihăilă, dar mi-a făcut semn că e în regulă, așa și la Man.

Ianis, care mai putea, era în regulă. El a făcut o partidă senzațională! S-a comportat nu doar ca un jucător, ci ca un coordonator de joc și în același timp ca un căpitan de echipă”, a declarat Mircea Lucescu, conform fanatik.ro.

