Novak Djokovic se confruntă în continuare cu problemele de sănătate care l-au obligat să rateze turneele de la Miami și Monte Carlo.

Sârbul a anunțat, vineri, că nu va participa la Openul de la Madrid de săptămâna viitoare (20 aprilie - 20 mai).

„Din păcate, nu voi putea participa la Madrid anul acesta. Îmi continui recuperarea pentru a reveni cât mai curând”, a scris Djokovic, care se confruntă cu o problemă la umăr, într-o postare pe X, scrie Reuters.

El a declarat joi pentru postul de televiziune spaniol Movistar+, cu ocazia unui meci de baschet din Euroligă disputat la Madrid, că „se confruntă cu unele probleme fizice din cauza unei accidentări”.

În februarie, sârbul în vârstă de 38 de ani a pierdut în fața lui Carlos Alcaraz în finala Australian Open, apoi a fost învins de Jack Draper în optimile Indian Wells, iar în luna martie s-a retras de la Miami Open din cauza unei accidentări la umărul drept.

Câștigătorul a 24 de titluri de Grand Slam a ratat și Mastersul de la Monte Carlo de săptămâna trecută, înainte de a ajunge în Spania pentru a începe pregătirile pentru Madrid Open.

Djokovic va încerca să obțină cel de-al 25-lea titlu de Grand Slam la Roland Garros care va începe pe 24 mai.

