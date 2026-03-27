Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Florin Tănase i-a șocat pe turci Scandal în vestiarul României: „A aruncat un scaun spre colegul său”

alt-text Publicat: 27.03.2026, ora 10:27
alt-text Actualizat: 27.03.2026, ora 10:27
  • Turcia - România 1-0. Nervi în tabăra „tricolorilor” după eliminarea de la baraj.
  • Presa turcă anunță că Florin Tănase (31 de ani) a intrat în conflict cu un coechipier și a recurs la un gest șocant. Detalii, în rândurile de mai jos.

România a ratat pentru a 7-a oară consecutiv calificarea la un turneu final după înfrângerea suferită joi în fața Turcia.

Naționala pregătită de Vincenzo Montella a înscris unicul gol al partidei în minutul 53, prin Ferdi Kadioglu, după o pasă de excepție a lui Arda Guler.

Turcia - România 1-0. Florin Tănase, conflict cu un coechipier după meci

Jurnaliștii turci anunță că tensiunea a atins cote înalte în tabăra României, după meciul de pe Beșiktaș Park.

Aceștia susțin că eliminarea suferită i-a enervat la culme pe „tricolori”, în special Florin Tănase, care își făcuse apariția pe teren în minutul 66, în locul lui Răzvan Marin.

Haberler scrie că Tănase a intrat în conflict cu un coechipier în drum spre vestiar și, din cauza nervilor, a trântit un scaun de pământ. Mai mulți jucători ai României au intervenit pentru a calma spiritele.

Jurnaliștii de la Mynet au venit cu o altă variantă a incidentului. Aceștia au notat că jucătorul de la FCSB ar fi luat un scaun pe care l-a găsit pe holul dinspre vestiar și l-ar fi aruncat spre colegul său.

VIDEO. „Tricolorii”, în lacrimi după eșecul cu Turcia

România va mai disputa un meci în această lună. „Tricolorii” vor juca un amical cu Slovacia, marți, de la ora 21:45. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Turcia - România 1-0

O prestație solidă și dominantă a turcilor îi duce la doar un pas de Mondial. România ratează turneul final pentru a șaptea oară consecutiv. Ultima prezență a fost în 1998.

Turcii au profitat în minutul 53, când Arda a inventat o pasă fabuloasă pentru Ferdi, care a preluat aproape de careul mic și l-a învins pe Ionuț Radu.

Cele mai importante ocazii ale „tricolorilor” le-au aparținut lui Ianis Hagi și Nicolae Stanciu, care nu au reușit însă să găsească plasa.

