Florin Tănase i-a șocat pe turci Scandal în vestiarul României: „A aruncat un scaun spre colegul său”

Turcia - România 1-0. Nervi în tabăra „tricolorilor” după eliminarea de la baraj.

Presa turcă anunță că Florin Tănase (31 de ani) a intrat în conflict cu un coechipier și a recurs la un gest șocant. Detalii, în rândurile de mai jos.

România a ratat pentru a 7-a oară consecutiv calificarea la un turneu final după înfrângerea suferită joi în fața Turcia.

Naționala pregătită de Vincenzo Montella a înscris unicul gol al partidei în minutul 53, prin Ferdi Kadioglu, după o pasă de excepție a lui Arda Guler.

Jurnaliștii turci anunță că tensiunea a atins cote înalte în tabăra României, după meciul de pe Beșiktaș Park.

Aceștia susțin că eliminarea suferită i-a enervat la culme pe „tricolori”, în special Florin Tănase, care își făcuse apariția pe teren în minutul 66, în locul lui Răzvan Marin.

Haberler scrie că Tănase a intrat în conflict cu un coechipier în drum spre vestiar și, din cauza nervilor, a trântit un scaun de pământ. Mai mulți jucători ai României au intervenit pentru a calma spiritele.

Jurnaliștii de la Mynet au venit cu o altă variantă a incidentului. Aceștia au notat că jucătorul de la FCSB ar fi luat un scaun pe care l-a găsit pe holul dinspre vestiar și l-ar fi aruncat spre colegul său.

România va mai disputa un meci în această lună. „Tricolorii" vor juca un amical cu Slovacia, marți, de la ora 21:45.

O prestație solidă și dominantă a turcilor îi duce la doar un pas de Mondial. România ratează turneul final pentru a șaptea oară consecutiv. Ultima prezență a fost în 1998.

Turcii au profitat în minutul 53, când Arda a inventat o pasă fabuloasă pentru Ferdi, care a preluat aproape de careul mic și l-a învins pe Ionuț Radu.

Cele mai importante ocazii ale „tricolorilor” le-au aparținut lui Ianis Hagi și Nicolae Stanciu, care nu au reușit însă să găsească plasa.

