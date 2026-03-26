Apărarea României a cedat! FOTO. Turcia a deschis scorul la prima fază periculoasă din repriza secundă » Arda Guler, pasă de gol magistrală

TURCIA - ROMÂNIA. Ferdi Kadioglu (26 de ani), fundașul stânga al lui Brighton, a deschis scorul pentru gazde în minutul 53.

După o primă repriză încheiată fără goluri în semifinala barajului pentru CM 2026, apărarea României a cedat la prima fază mai periculoasă a turcilor din repriza secundă.

În minutul 53, Arda Guler (21 de ani) și-a arătat clasa. Fotbalistul celor de la Real Madrid a trimis o pasă magistrală care l-a găsit singur în careu pe Ferdi Kadioglu.

Fundașul originar din Arnhem, Olanda, care a decis să reprezinte naționala Turciei, a scăpat de marcajul lui Dennis Man, a preluat și l-a învins simplu pe Radu, cu un șut pe jos din doar câțiva metri.

„Tricolorii” au fost foarte aproape de a restabili egalitatea câteva minute mai târziu prin Ianis Hagi, dar căpitanul României a trimis doar în plasa laterală dintr-o poziție favorabilă.

VIDEO. Reacția lui Mircea Lucescu la golul încasat de România

VIDEO: cele mai noi imagini din sport