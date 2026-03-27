Suvenirul lui Baiaram FOTO. România a pierdut, dar „tricolorul” n-a plecat cu mâna goală din Turcia. Ce a primit după meci

Turcia - România 1-0. Ștefan Baiaram (23 de ani) a părăsit Beșiktaș Park cu un suvenir, după înfrângerea suferită în semifinala barajului pentru CM 2026.

Naționala României nu va fi prezentă la Campionatul Mondial din această vară. Golul lui Ferdi Kadioglu a făcut diferența în partida disputată la Istanbul.

Ștefan Baiaram a primit tricoul lui Arda Guler

Deși au avut un joc defensiv foarte bun în prima repriză, „tricolorii” au cedat în a doua parte a meciului.

Elevii lui Vincenzo Montella au înscris în minutul 53, prin Ferdi Kadioglu, după o pasă de excepție expediată de Arda Guler, starul lui Real Madrid.

Ștefan Baiaram, jucătorul Craiovei, a fost trimis pe teren în minutul 88, în locul lui Valentin Mihăilă. Atacantul oltenilor nu a reușit să aducă un plus pe partea ofensivă, iar România a încheiat partida de la Istanbul fără să marcheze.

Cu toate acestea, Baiaram nu a plecat de la stadion cu mâna goală. A fost surprins părăsind arena lui Beșiktaș cu tricoul lui Arda Guler în mână.

Baiaram nu a ratat ocazia să îi ceară tricoul jucătorului lui Real Madrid, fiind considerat unul dintre cei mai promițători tineri din fotbalul mondial din acest moment.

Visul României de a ajunge la Campionatul Mondial s-a sfârșit odată cu înfrângerea suferită în fața Turciei. Naționala pregătită de Vincenzo Montella o va întâlni în finala barajului pe Kosovo, formație care a trecut de Slovacia cu scorul de 4-3.

Romanya Milli Takım futbolcusu Stefan Baiaram, maçın ardından Arda Güler’in formasıyla stadyumdan ayrıldı



România va disputa, astfel, un amical cu Slovacia. Partida va avea loc marți, de la ora 21:45, și va putea fi urmărită liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

VIDEO. „Tricolorii”, în lacrimi după eșecul cu Turcia

O prestație solidă și dominantă a turcilor îi duce la doar un pas de Mondial. România ratează turneul final pentru a șaptea oară consecutiv. Ultima prezență a fost în 1998.

Cele mai importante ocazii ale „tricolorilor” i-au aparținut lui Ianis Hagi, care nu a reușit însă să găsească plasa.

Turcii au profitat în minutul 53, când Arda a inventat o pasă fabuloasă pentru Ferdi, care a preluat aproape de careul mic și l-a învins pe Ionuț Radu.

