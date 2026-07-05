N-ar fi trebuit să joace pentru SUA! Dacă era după Trump, fotbalistul pentru care FIFA a declanșat haosul nici nu era eligibil +6 foto
Folarin Balogun, 25 de ani, foto dreapta
Campionatul Mondial

N-ar fi trebuit să joace pentru SUA! Dacă era după Trump, fotbalistul pentru care FIFA a declanșat haosul nici nu era eligibil

alt-text Publicat: 05.07.2026, ora 22:50
alt-text Actualizat: 05.07.2026, ora 23:49
  • Ordinul executiv semnat de Donald Trump privind limitarea acordării cetățeniei americane prin naștere a readus în atenție povestea neobișnuită a lui Folarin Balogun, 25 de ani, unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei Statelor Unite la Mondial.
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Măsura promovată de Trump prevedea că un copil născut pe teritoriul SUA nu mai primește automat cetățenia americană dacă părinții săi se află doar temporar în țară, fie ca turiști, fie în tranzit sau fără un statut legal de rezidență.

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Dacă era după Trump, Balogun nu ar fi putut juca pentru SUA

Ordinul a fost contestat imediat în instanță, pe motiv că încalcă cel de-al 14-lea Amendament al Constituției SUA, care garantează cetățenia persoanelor născute pe teritoriul american.

După mai multe procese, Curtea Supremă a blocat aplicarea măsurii, astfel că regula cetățeniei prin naștere rămâne în vigoare, cel puțin până la soluționarea definitivă a litigiilor.

În acest context, a revenit în atenție cazul lui Folarin Balogun.

Atacantul care evoluează pentru SUA la Mondial s-a născut în Brooklyn, New York, însă părinții săi, de origine nigeriană, locuiau în Londra și se aflau în Statele Unite doar pentru o scurtă vizită.

Familia intenționa să se întoarcă în Marea Britanie înainte de naștere, însă mama lui Balogun, aflată în luna a șaptea de sarcină, nu a fost lăsată să urce în avion din motive de siguranță, iar fotbalistul s-a născut în New York.

Două luni mai târziu, familia s-a întors în Anglia, unde Balogun a crescut și și-a început cariera fotbalistică. Totuși, datorită faptului că s-a născut pe teritoriul Statelor Unite, a primit automat cetățenia americană.

Dacă ordinul propus de Donald Trump ar fi fost în vigoare la momentul nașterii sale, Balogun nu ar mai fi beneficiat automat de cetățenia SUA, ceea ce i-ar fi putut schimba inclusiv parcursul la nivel internațional.

  • Deși a evoluat pentru toate reprezentativele de juniori ale Angliei, atacantul a ales în 2023 să reprezinte Statele Unite, iar în prezent este unul dintre oamenii de bază ai selecționatei americane la Cupa Mondială.

La momentul nașterii lui Folarin Balogun, în 2001, ca și în prezent, era în vigoare principiul jus soli, prevăzut de Amendamentul 14 al Constituției Statelor Unite.

Orice copil născut pe teritoriul SUA primea automat cetățenia americană, indiferent de cetățenia părinților, cu foarte puține excepții (cum ar fi copiii diplomaților străini). Nu conta dacă părinții erau turiști, în tranzit, studenți, aveau viză temporară sau locuiau permanent în SUA.

Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat
Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat

Galerie foto (6 imagini)

Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat. Fotografii: capturi TV Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat
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