Schimbări majore la Aston Martin  O legendă din Formula 1 a preluat conducerea echipei » Prima sa reacție

Adrian Newey. Foto: IMAGO
Formula 1

  • Adrian Newey (66 de ani), cel mai celebru inginer din Formula 1, va fi noul team principal de la Aston Martin, înlocuindu-l pe Andy Cowell (56 de ani).
  • Odată cu restructurarea conducerii, Newey va ocupa această funcție începând cu sezonul din 2026.

Adrian Newey va combina rolul său actual de lider al echipei tehnice cu atribuțiile de director de echipă la Aston Martin.

Inginerul britanic s-a alăturat echipei în martie anul acesta, după 18 ani petrecuți la Red Bull.

Adrian Newey va fi noul director de la Aston Martin

Adrian Newey va fi noul director al echipei Aston Martin începând cu noul sezon din 2026. Acesta îl va înlocui pe Andy Cowell, anunță skysports.com.

Inginerul britanic, care și-a început cariera în Formula 1 în anii '80, va ocupa pentru prima dată funcția de director al unei echipe.

Andy Cowell a condus echipa de la începutul acestui an, atunci când l-a înlocuit pe Mike Krack. Acesta sosise Aston Martin în 2024, având funcția de director executiv.

După ce va fi înlocuit de Adrian Newey, Andy Cowell va avea rolul de director de strategie.

Aston Martin a precizat că Newey și Cowell „au convenit să își împartă responsabilitățile pentru a se concentra pe punctele forte și expertiza individuală, asigurând eficiența organizațională”.

Adrian Newey: „Aștept cu nerăbdare să preiau această funcție”

Cunoscutul inginer britanic a vorbit despre funcția pe care o va ocupa la Aston Martin începând din 2026.

„În ultimele nouă luni, am observat un talent individual extraordinar în cadrul echipei noastre.

Aștept cu nerăbdare să preiau această funcție suplimentară, întrucât ne punem în cea mai bună poziție posibilă pentru a concura în 2026, când ne vom confrunta cu o situație complet nouă, Aston Martin devenind o echipă de uzină, combinată cu provocarea considerabilă reprezentată de noile reglementări.

Noul rol al lui Andy (n.r. - Cowell), axat pe integrarea noii PU (n.r. - unitatea de propulsie a monopostului) cu cei trei parteneri cheie ai noștri, va fi esențial în această călătorie”, a spus Adrian Newey, conform sursei citate.

Andy Cowell a adăugat și el câteva cuvinte despre noua funcție pe care o va ocupa.

„După ce am implementat schimbările structurale atât de necesare în timpul tranziției către o echipă completă și am pus bazele pentru Adrian (n.r. - Newey) și organizația în ansamblu, este momentul potrivit pentru mine să preiau un rol diferit, acela de director de strategie.

În acest rol, voi contribui la optimizarea parteneriatului tehnic dintre echipă, Honda, Aramco și Valvoline și voi asigura integrarea perfectă a noii PU, a combustibilului și a șasiului echipei”, a declarat Andy Cowell.

Lawrence Stroll: „Această schimbare de conducere este o decizie comună”

Lawrence Stroll, președintele executiv de la Aston Martin, a precizat că decizia de a înlocui directorul echipei a fost luată de comun acord cu restul membrilor.

„Andy Cowell a fost un lider extraordinar în acest an. S-a concentrat pe construirea unei echipe de talie mondială și pe coordonarea eficientă a acesteia, precum și pe promovarea unei culturi care readuce mașina de curse în centrul activității noastre.

Această schimbare de conducere este o decizie comună pe care am luat-o în interesul echipei. Cu toții așteptăm cu nerăbdare să continuăm să lucrăm cu el în noua sa funcție de director de strategie.

De asemenea, mă bucur că Adrian Newey va prelua rolul de director al echipei, ceea ce îi va permite să-și valorifice pe deplin expertiza creativă și tehnică.

Ambele schimbări vor asigura echipei cea mai bună poziție pentru a-și valorifica punctele forte colective”, a precizat Lawrence Stroll.

Ultimele două curse din acest sezon din Formula 1 vor avea loc în Qatar (28-30 noiembrie) și Abu Dhabi (5-7 decembrie).

Clasamentul general al piloților

  • Lando Norris (McLaren) - 390 puncte
  • Oscar Piastri (McLaren) - 366 puncte
  • Max Verstappen (Red Bull) - 366 puncte
  • George Russell (Mercedes) - 294 puncte
  • Charles Leclerc (Ferrari) - 226 puncte
  • Lewis Hamilton (Ferrari) - 152 puncte

Clasamentul Constructorilor

  • McLaren - 756 puncte
  • Mercedes - 431 puncte
  • Red Bull - 391 puncte
  • Ferrari - 378 puncte
  • Williams - 121 puncte
  • Racing Bulls - 90 puncte
  • Haas - 73 puncte
  • Aston Martin - 72 puncte

