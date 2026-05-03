Mohammed Ben Sulayem (64 de ani), președintele Federației Internaționale de Automobilism (FIA), a anunțat că Formula 1 va trece va trece de la motoarele hibride V6 actuale la motoare V8 mai zgomotoase.

Tranziția este planificată cel târziu pentru 2031, însă există șanse ca ea să fie implementată chiar din 2030.

Formula 1 va reveni la motoarele V8 începând din 2030 sau 2031

„E o chestiune de timp. În 2031, FIA va avea puterea de a introduce motorul V8 fără a fi nevoie de niciun vot din partea producătorilor de unități de putere (PUMs). Asta prevede regulamentul.

Dar vrem să aducem schimbarea cu un an mai devreme, lucru pe care acum toată lumea îl cere. Obții sunetul, mai puțină complexitate, greutate redusă.

Veți auzi despre ele foarte curând și va fi cu o electrificare foarte, foarte minoră.

Sunt sigur, vor să se întâmple. Dar să presupunem că producătorii nu o aprobă (pentru 2030). Anul viitor, se va întâmpla. În 2031 oricum e gata. Se va face. Vine V8” , a declarat Mohammed Ben Sulayem cu ocazia Marelui Premiu de la Miami, citat de reuters.com.

Mohammed Ben Sulayem/ Foto: IMAGO

În acest sezon, Formula 1 a intrat într-o nouă eră a motoarelor unitățile de propulsie fiind acum împărțite aproximativ în proporție de 50-50 între energia electrică și cea provenită din ardere, folosind combustibil complet sustenabil.

Totuși, unii piloți au criticat necesitatea de a reduce accelerația înaintea virajelor rapide pentru a permite reîncărcarea bateriei, exprimând și îngrijorări legate de siguranță, în special în ceea ce privește starturile și diferențele de viteză din cursă.

Deși Ben Sulayem a mai susținut în trecut revenirea la motoare V8 sau V10, tot pe bază de combustibil sustenabil, în prezent ideea pare să întâmpine mai puțină rezistență. Actualul regulament al motoarelor este prevăzut să rămână în vigoare încă cinci ani.

El a declarat că obiectivul este simplificarea regulilor, spre deosebire de situația actuală.

Președintele a adăugat că, conform regulamentului, se poate face o modificare pentru 2030 dacă o majoritate calificată de patru dintre cei șase producători, inclusiv General Motors, partenerul Cadillac, votează în favoarea acesteia. În caz contrar, FIA poate impune această schimbare pentru 2031.

Formula 1 a folosit cel mai recent motoarele V8, puternice, din 2006 până în 2013, când acestea au fost înlocuite de unitățile hibride turbo V6 de 1,6 litri, mult mai silențioase. Motorul Cosworth V8 DFV a fost utilizat pe scară largă din anii 1960 până la începutul anilor 1980.

