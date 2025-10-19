Max Verstappen (28 de ani) a relansat lupta pentru titlu din Formula 1, după un week-end perfect în MP al Statelor Unite, unde s-a impus în sprint, calificări, dar și în cursa de duminică.

Verstappen a dominat autoritar week-end-ul din Texas și a reușit să taie 23 de puncte din avansul lui Oscar Piastri, liderul clasamentului general, dar și 15 față de Lando Norris, ocupantul locului 2.

Verstappen se impune în MP al Statelor Unite și relansează lupta pentru titlu

Olandezul s-a apropiat astfel la 40 de puncte de Piastri și la 26 de Norris. Mai sunt programate doar 5 curse până la finalul sezonului, cu sprinturi pe circuitele din Sao Paulo și Lusail. Și distanța dintre piloții McLaren s-a micșorat la numai 14 puncte!

„A fost un week-end incredibil pentru noi. Știam că nu va fi o cursă simplă. Dacă vă uitați pe timpi, Lando a fost foarte aproape de ritmul meu. Prima parte a făcut diferența. Am reușit să storc o diferență, iar asta a făcut diferența la final.

Sunt foarte mândru de toată echipă care a contribuit la acest week-end excelent. Sigur, există șanse la titlu. Trebuie să dăm totul ca restul curselor să arate la fel”, a spus Max Verstappen după cursă.

N-a fost deloc săptămâna piloților McLaren, care au fost nevoiți să abandoneze sâmbătă, la sprint, după ce s-au ciocnit imediat după start.

Lucruri n-au stat bine nici în timpul cursei. Norris a reușit să vină pe locul 2, însă Piastri a tras cu dinții de locul 5. Liderul ierarhiei generale n-a reușit să țină pasul cu rivalii și a fost aproape să piardă și locul 5 în dauna lui Russell. Norocul îi putea surâde pe final, când Hamilton a anunțat că are probleme, însă pilotul Ferrari s-a ținut tare în ultimul tur.

Britanicul a stabilit un record negativ în istoria Scuderiei. Este primul pilot care ajunge la 19 curse pentru Ferrari fără să se claseze pe podium.

Următoarea cursă va avea loc săptămâna viitoare, în Mexic.

Clasamentul MP al Statelor Unite

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) George Russell (Mercedes) Yuki Tsunoda (Red Bull) Nico Hulkenberg (Kick Sauber) Oliver Bearmen (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin)

Clasamentul general - piloți

Oscar Piastri (McLaren) - 346p Lando Norris (McLaren) - 332p Max Verstappen (Red Bull) - 306p George Russell (Mercedes) - 252p Charles Leclerc (Ferrari) - 192p

Clasamentul general - constructori

McLaren - 678p Mercedes - 341p Ferrari - 334p Red Bull - 331p Williams - 111p

