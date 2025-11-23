Și-a înjunghiat colegii! Incident grav în SUA. Un jucător de fotbal american și-a atacat coechipierii cu câteva ore înainte de meci
Și-a înjunghiat colegii! Incident grav în SUA. Un jucător de fotbal american și-a atacat coechipierii cu câteva ore înainte de meci

Gabriel Neagu
Publicat: 23.11.2025, ora 20:22
alt-text Actualizat: 23.11.2025, ora 20:22
  • Un jucător de fotbal american de la Universitatea din Alabama este acuzat că și-a înjunghiat doi coechipieri.
  • Incidentul a avut loc cu câteva ore înaintea unui meci pe care echipa urma să îl dispute.

Daniel Israel Mincey, jucător în echipa de fotbal american a Universității Alabama, și-ar fi înjunghiat doi coechipieri, sâmbătă dimineață, în complexul sportiv al instituției.

Și-a înjunghiat coechipierii înainte de meci

Pompierii i-au transportat pe cei doi studenți la spital, iar starea lor de sănătate este stabilă.

Agresorul a fost arestat în campus două ore mai târziu și se află în custodia poliției, fără dreptul de a fi eliberat în schimbul cauțiunii.

Mincey este acuzat de tentativă de omor, conform al.com.

Atacul a avut loc cu numai 4 ore înaintea unui meci. Echipa Universității Alabama a decis să dispute partida, însă rezultatul a fost unul negativ: 18-48 împotriva South Florida.

Echipa, ca grup, a decis să joace, dar am avut mai mulți jucători care, pe bună dreptate, au ales să nu joace și, cu siguranță, respectăm această decizie. Alex Mortensen, antrenorul interimar al echipei Universității Alabama

Comunicatul Universității Alabama despre atacul lui Daniel Mincey:

„Suntem recunoscători să vă informăm că doi jucători răniți într-un incident petrecut în această dimineață la Clădirea Operațiunilor de Fotbal sunt în stare stabilă.

Suspectul – un alt jucător – rămâne în arest, iar o anchetă este în curs de desfășurare.

Gândurile noastre sunt alături de ei și de familiile lor în timp ce se recuperează.

Prioritatea principală a UAB rămâne siguranța și bunăstarea tuturor studenților noștri. Având în vedere confidențialitatea pacienților și ancheta în curs, nu avem alte comentarii în acest moment”, se arată în comunicatul emis de Universitatea Alabama, potrivit The Guardian.

