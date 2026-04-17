Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 17-18-19 aprilie în marile orașe din România

Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, handbal, sporturi de sală, tenis, maratoane - programul este foarte ofertant în toată țara.
Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.
Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 17-18-19 aprilie
GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 17-19 aprilie.
Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.
Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.
BUCUREȘTI & ILFOV
Vineri, 17 aprilie
- LPS Clinceni - Minerul Lupeni (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, stadion Clinceni
- CS Agronomia București - CSU Politehnica Timișoara (baschet feminin) - ora 12:00, sala Agronomia
- Rapid București - CSU Târgoviște (baschet feminin) - ora 19:00, sala Rapid
Sâmbătă, 18 aprilie
- Dinamo București - Universitatea Cluj (fotbal, Superliga, play-off) - ora 21:00, Arena Națională
- CS Dinamo București - CSM Slatina (fotbal, Liga 2, play-out) - ora 11:00, stadion Buftea
- Tunari - CSC Dumbrăvița (fotbal, Liga 2, play-out) - ora 21:00, stadion Tunari
- Mogoșoaia - Kids Tâmpa Sibiu (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, stadion Mogoșoaia
- Progresul Spartac - Alexandria (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, stadion Progresul Spartac
- Popești Leordeni - Tricolorul Breaza (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, stadion Popești Leordeni
- Rapid București - HC Zalău (handbal feminin, Liga Florilor) - ora 15:00, sala Rapid
- Rapid București - Politehnica Timișoara (baschet masculin) - ora 20:00, sala Rapid
- CSO Voluntari - Steaua Sharks București (baschet masculin) - ora 20:00, sala Gabriela Szabo
- CSM București - Știința Explorări Baia Mare (volei masculin) - ora 17:00, sala Politehnica
- Cupa României de Submission (kempo) - ora 10:00, sala Apollo
Duminică, 19 aprilie
- FC Voluntari - CSA Steaua (fotbal, Liga 2, play-off) - ora 11:00, stadion Anghel Iordănescu, Voluntari
CLUJ-NAPOCA
Vineri, 17 aprilie
- Viitorul Cluj - Olimpia Satu Mare (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, baza sportivă Dan Anca
- Universitatea Cluj - Sportul Studențesc Leii București (baschet feminin) - ora 12:00, sala Horia Demian
Sâmbătă, 18 aprilie
- Cheile Turzii race (atletism) - ora 10:00, Cheile Turzii
- This is your sign – Picnic Bike Ride (bike) - ora 12:00, Muzeul Etnografic Romulus Vuia
TIMIȘOARA
Vineri, 17 aprilie
- USV Timișoara - Dinamo București (rugby, Liga Kaufland) - ora 15:00, stadion Gheorghe Rășcanu
- Lenau Open 2026 (șah) - ora 17:00, Lenau Debate Club
Sâmbătă, 18 aprilie
- Politehnica Timișoara - Zalău (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, stadion Știința
- Lenau Open 2026 (șah) - ora 17:00, Lenau Debate Club
- Rally-kart Dumbrăvița 2026 (karting) - ora 09:00, Sala Polivalentă Dumbrăvița
- Campionatul Național de Kendama, Ediția III (kendama) - ora 10 Iulius Town Timișoara
Duminică, 19 aprilie
- Lenau Open 2026 (șah) - ora 17:00, Lenau Debate Club
IAȘI
Vineri, 17 aprilie
- USV Iași - CSM Adjud (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, stadion Agronomia
Sâmbătă, 18 aprilie
Gran Fondo România 150 km (ciclism) - ora 08:00, Youphoria salon
BRAȘOV
Sâmbătă, 18 aprilie
- Corona Brașov - CSU Sibiu (baschet masculin) - ora 20:00, Sala Sporturilor
CRAIOVA
Sâmbătă, 18 aprilie
- CSU Craiova 2 - Fărcășești (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, baza sportivă Aripile Craiova
- Universitatea Craiova - Corona Brașov (handbal feminin, Liga Florilor) - ora 18:00, sala polivalentă Craiova
Duminică, 19 aprilie
- Universitatea Craiova - Rapid București (fotbal, Superliga, play-off) - ora 21:00, stadion Ion Oblemenco
ORADEA
Duminică, 19 aprilie
- FC Bihor - Corvinul (fotbal, Liga 2, play-off) - ora 13:30, stadion Iuliu Bodola, Oradea
PLOIEȘTI
Vineri, 17 aprilie
Petrolul Ploiești 2 - Dacia Brăila (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, baza Conpet
Sâmbătă, 18 aprilie
Petrolul Ploiești - CSMU Craiova (baschet masculin) - ora 20:00, sala Olimpia
Duminică, 19 aprilie
- Petrolul - Hermannstadt (fotbal, Superliga, play-out) - ora 18:15, stadion Ilie Oană
- Curse de trap (călărie) - ora 10:00, Hipodrom Ploiești
GALAȚI
Vineri, 17 aprilie
- Oțelul Galați - UTA Arad (fotbal, Superliga, play-out) - ora 17:30, stadion Oțelul