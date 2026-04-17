Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 17-18-19 aprilie în marile orașe din România

Calendarul evenimentelor sportive importante din weekend-ul 17-18-19 aprilie.

La ce evenimente interesante poți merge în București, Cluj, Iași, Constanța, Timișoara, Brașov, Craiova, Oradea, Galați sau Ploiești.

Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, handbal, sporturi de sală, tenis, maratoane - programul este foarte ofertant în toată țara.

Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.

Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 17-18 -19 aprilie

GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 17-19 aprilie.

Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.

Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.

BUCUREȘTI & ILFOV

Vineri, 17 aprilie

LPS Clinceni - Minerul Lupeni (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, stadion Clinceni

CS Agronomia București - CSU Politehnica Timișoara (baschet feminin) - ora 12:00, sala Agronomia

Rapid București - CSU Târgoviște (baschet feminin) - ora 19:00, sala Rapid

Sâmbătă, 18 aprilie

Dinamo București - Universitatea Cluj (fotbal, Superliga, play-off) - ora 21:00, Arena Națională

CS Dinamo București - CSM Slatina (fotbal, Liga 2, play-out) - ora 11:00, stadion Buftea

Tunari - CSC Dumbrăvița (fotbal, Liga 2, play-out) - ora 21:00, stadion Tunari

Mogoșoaia - Kids Tâmpa Sibiu (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, stadion Mogoșoaia

Progresul Spartac - Alexandria (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, stadion Progresul Spartac

Popești Leordeni - Tricolorul Breaza (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, stadion Popești Leordeni

Rapid București - HC Zalău (handbal feminin, Liga Florilor) - ora 15:00, sala Rapid

Rapid București - Politehnica Timișoara (baschet masculin) - ora 20:00, sala Rapid

CSO Voluntari - Steaua Sharks București (baschet masculin) - ora 20:00, sala Gabriela Szabo

CSM București - Știința Explorări Baia Mare (volei masculin) - ora 17:00, sala Politehnica

Cupa României de Submission (kempo) - ora 10:00, sala Apollo

Duminică, 19 aprilie

FC Voluntari - CSA Steaua (fotbal, Liga 2, play-off) - ora 11:00, stadion Anghel Iordănescu, Voluntari

CLUJ-NAPOCA

Vineri, 17 aprilie

Viitorul Cluj - Olimpia Satu Mare (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, baza sportivă Dan Anca

Universitatea Cluj - Sportul Studențesc Leii București (baschet feminin) - ora 12:00, sala Horia Demian

Sâmbătă, 18 aprilie

Cheile Turzii race (atletism) - ora 10:00, Cheile Turzii

This is your sign – Picnic Bike Ride (bike) - ora 12:00, Muzeul Etnografic Romulus Vuia

TIMIȘOARA

Vineri, 17 aprilie

USV Timișoara - Dinamo București (rugby, Liga Kaufland) - ora 15:00, stadion Gheorghe Rășcanu

Lenau Open 2026 (șah) - ora 17:00, Lenau Debate Club

Sâmbătă, 18 aprilie

Politehnica Timișoara - Zalău (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, stadion Știința

Lenau Open 2026 (șah) - ora 17:00, Lenau Debate Club

Rally-kart Dumbrăvița 2026 (karting) - ora 09:00, Sala Polivalentă Dumbrăvița

Campionatul Național de Kendama, Ediția III (kendama) - ora 10 Iulius Town Timișoara

Duminică, 19 aprilie

Lenau Open 2026 (șah) - ora 17:00, Lenau Debate Club

IAȘI

Vineri, 17 aprilie

USV Iași - CSM Adjud (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, stadion Agronomia

Sâmbătă, 18 aprilie

Gran Fondo România 150 km (ciclism) - ora 08:00, Youphoria salon

BRAȘOV

Sâmbătă, 18 aprilie

Corona Brașov - CSU Sibiu (baschet masculin) - ora 20:00, Sala Sporturilor

CRAIOVA

Sâmbătă, 18 aprilie

CSU Craiova 2 - Fărcășești (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, baza sportivă Aripile Craiova

Universitatea Craiova - Corona Brașov (handbal feminin, Liga Florilor) - ora 18:00, sala polivalentă Craiova

Duminică, 19 aprilie

Universitatea Craiova - Rapid București (fotbal, Superliga, play-off) - ora 21:00, stadion Ion Oblemenco

ORADEA

Duminică, 19 aprilie

FC Bihor - Corvinul (fotbal, Liga 2, play-off) - ora 13:30, stadion Iuliu Bodola, Oradea

PLOIEȘTI

Vineri, 17 aprilie

Petrolul Ploiești 2 - Dacia Brăila (fotbal, Liga 3) - ora 17:00, baza Conpet

Sâmbătă, 18 aprilie

Petrolul Ploiești - CSMU Craiova (baschet masculin) - ora 20:00, sala Olimpia

Duminică, 19 aprilie

Petrolul - Hermannstadt (fotbal, Superliga, play-out) - ora 18:15, stadion Ilie Oană

Curse de trap (călărie) - ora 10:00, Hipodrom Ploiești

GALAȚI

Vineri, 17 aprilie

Oțelul Galați - UTA Arad (fotbal, Superliga, play-out) - ora 17:30, stadion Oțelul

