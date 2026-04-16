Două nume surpriză pentru Real Cine ar putea fi antrenorul Madridului. Mbappe, implicat

- Florentino Perez, președintele lui Real Madrid, caută viitorul antrenor blanco, dezamăgit de alt sezon fără trofeu în capitala Spaniei.
- Are patru favoriți, dar unul e imposibil și altul aproape imposibil. Rămân două nume care ar putea ajunge pe „Bernabeu” în vară.
Două sezoane fără niciun trofeu înseamnă mult pentru Real Madrid.
În vara lui 2025, Florentino Perez s-a despărțit de Carlo Ancelotti, devenit selecționerul Braziliei, și a mizat pe Xabi Alonso, sperând că va readuce entuziasmul pe „Santiago Bernabeu”.
În ianuarie, după o jumătate de an tensionat, președintele blanco l-a demis pe Alonso, asigurând interimatul cu Alvaro Arbeloa.
Era sigur că fostul apărător nu va continua în vestiarul madrilenilor.
Zidane, de neatins la Real. Klopp, aproape de neatins
Perez caută viitorul antrenor și are patru nume, susține Mario Cortegana, jurnalistul de la The Athletic cu surse bune la clubul spaniol.
Unul dintre acești tehnicieni este însă de neatins:
- Zinedine Zidane, 53 de ani, care a pregătit numai Real în carieră în două mandate (ianuarie 2016-mai 2018, martie 2019-mai 2021), va fi noul selecționer al Franței după CM 2026.
Al doilea este aproape imposibil:
- Jurgen Klopp, 58 de ani, a sugerat de mai multe ori că nu va mai antrena după nouă ani sufocanți la Liverpool: „Mi se strângea pieptul de presiune”. Fără echipă din 2024, e director al diviziei fotbal la concernul Red Bull.
Deschamps și Pochettino, pe lista lui Real Madrid
Rămân două nume din care Perez ar putea alege.
- Didier Deschamps, 57 de ani, va părăsi naționala Franței la vară, odată ce va încheia Mondialul. După 14 ani ca selecționer, a anunțat că vrea să revină în fotbalul de club.
- Mauricio Pochettino, 54 de ani, care va participa la Mondial cu naționala SUA, își dorește și el să preia o echipă de club după turneul final.
Mbappe îi știe pe Deschamps și pe Pochettino. Cine vine la Real?
În ambele variante, Kylian Mbappe ar avea un cuvânt de spus.
Îi cunoaște pe Deschamps și pe Pochettino, mult mai bine pe compatriotul său.
Antrenorul care l-a promovat la națională, în 2017, și cu care a devenit campion mondial, doar un an mai târziu.
Și cel ce i-a oferit banderola de căpitan al albaștrilor, în 2023, după retragerea lui Hugo Lloris.
Pe Pochettino l-a avut antrenor un an și jumătate la PSG (ianuarie 2021-iulie 2022), timp în care a cucerit trei trofee: titlul, Cupa și Supercupa Franței.