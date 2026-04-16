Două nume surpriză pentru Real Cine ar putea fi antrenorul Madridului. Mbappe, implicat
Kylian Mbappe, ultima dezamăgire la Real: eliminarea din „sferturile” Ligii, 4-6 tur-retur cu Bayern Foto: Imago
Campionate

Două nume surpriză pentru Real Cine ar putea fi antrenorul Madridului. Mbappe, implicat

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 16.04.2026, ora 15:44
alt-text Actualizat: 16.04.2026, ora 15:45
  • Florentino Perez, președintele lui Real Madrid, caută viitorul antrenor blanco, dezamăgit de alt sezon fără trofeu în capitala Spaniei. 
  • Are patru favoriți, dar unul e imposibil și altul aproape imposibil. Rămân două nume care ar putea ajunge pe „Bernabeu” în vară.

Două sezoane fără niciun trofeu înseamnă mult pentru Real Madrid.

În vara lui 2025, Florentino Perez s-a despărțit de Carlo Ancelotti, devenit selecționerul Braziliei, și a mizat pe Xabi Alonso, sperând că va readuce entuziasmul pe „Santiago Bernabeu”.

În ianuarie, după o jumătate de an tensionat, președintele blanco l-a demis pe Alonso, asigurând interimatul cu Alvaro Arbeloa.

Era sigur că fostul apărător nu va continua în vestiarul madrilenilor.

Zidane, de neatins la Real. Klopp, aproape de neatins

Perez caută viitorul antrenor și are patru nume, susține Mario Cortegana, jurnalistul de la The Athletic cu surse bune la clubul spaniol.

Unul dintre acești tehnicieni este însă de neatins:

  • Zinedine Zidane, 53 de ani, care a pregătit numai Real în carieră în două mandate (ianuarie 2016-mai 2018, martie 2019-mai 2021), va fi noul selecționer al Franței după CM 2026. 
263 de meciuri
are Zidane ca antrenor la Madrid: 174 de victorii, 53 de egaluri, 36 de înfrângeri. A cucerit 11 trofee

Al doilea este aproape imposibil:

  • Jurgen Klopp, 58 de ani, a sugerat de mai multe ori că nu va mai antrena după nouă ani sufocanți la Liverpool: „Mi se strângea pieptul de presiune”. Fără echipă din 2024, e director al diviziei fotbal la concernul Red Bull. 

Deschamps și Pochettino, pe lista lui Real Madrid

Rămân două nume din care Perez ar putea alege.

  • Didier Deschamps, 57 de ani, va părăsi naționala Franței la vară, odată ce va încheia Mondialul. După 14 ani ca selecționer, a anunțat că vrea să revină în fotbalul de club. 
4 mari finale
a avut Deschamps ca selecționer al Franței. A câștigat două, CM 2018 și Liga Națiunilor 2021, a pierdut două, Euro 2016 și CM 2022
  • Mauricio Pochettino, 54 de ani, care va participa la Mondial cu naționala SUA, își dorește și el să preia o echipă de club după turneul final. 
Pochettino l-a avut jucător pe Mbappe în 2021-2022, la PSG. Foto: Imago
Pochettino l-a avut jucător pe Mbappe în 2021-2022, la PSG. Foto: Imago

Mbappe îi știe pe Deschamps și pe Pochettino. Cine vine la Real?

În ambele variante, Kylian Mbappe ar avea un cuvânt de spus.

Îi cunoaște pe Deschamps și pe Pochettino, mult mai bine pe compatriotul său.

Antrenorul care l-a promovat la națională, în 2017, și cu care a devenit campion mondial, doar un an mai târziu.

Deschamps și căpitanul său la naționala Franței, Mbappe. Foto: Imago Deschamps și căpitanul său la naționala Franței, Mbappe. Foto: Imago
Deschamps și căpitanul său la naționala Franței, Mbappe. Foto: Imago

Și cel ce i-a oferit banderola de căpitan al albaștrilor, în 2023, după retragerea lui Hugo Lloris.

96 goluri
a influențat Kylian Mbappe (56 de reușite, 40 de pase decisive) la naționala Franței, cu Didier Deschamps selecționer

Pe Pochettino l-a avut antrenor un an și jumătate la PSG (ianuarie 2021-iulie 2022), timp în care a cucerit trei trofee: titlul, Cupa și Supercupa Franței.

Real Madrid antrenor Florentino Perez Didier Deschamps kylian mbappe mauricio pochettino
