Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 24-25-26 iulie în marile orașe din România

- Calendarul evenimentelor sportive importante din weekend-ul 24-25-26 iulie.
- La ce evenimente interesante poți merge în București, Cluj, Iași, Constanța, Timișoara, Brașov, Craiova, Oradea, Galați sau Ploiești.
Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, handbal, sporturi de sală, tenis, maratoane - programul este foarte ofertant în toată țara.
Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.
Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 24-25-26 iulie
GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 24-25-26 iulie.
Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.
Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.
BUCUREȘTI & ILFOV
Sâmbătă, 25 iulie
- Dinamo - U Craiova (fotbal, Liga 1), ora 20:30, stadion Arcul de Triumf
- DinamoFest (activități suporteri), ora 18:00, stadion Arcul de Triumf
CLUJ-NAPOCA
Vineri, 24 iulie
Campionatul Mondial de Karate WUKF (karate), ora 10:00, BT Arena
Sâmbătă, 25 iulie
Campionatul Mondial de Karate WUKF (karate), ora 10:00, BT Arena
Duminică, 26 iulie
Campionatul Mondial de Karate WUKF (karate), ora 10:00, BT Arena
IAȘI
Sâmbătă, 25 iulie
Brevet 400 km - Anduranță reală (ciclism), ora 09:00, Yuphoria Salon
Duminică, 26 iulie
Brevet 400 km - Anduranță reală (ciclism), ora 09:00, Yuphoria Salon
BRAȘOV
Vineri, 24 iulie
Campionatul Balcanic de Downhill (coborâre cronometrată), ora 09:00, traseul negru Postavaru
Sâmbătă, 25 iulie
Campionatul Balcanic de Downhill (coborâre cronometrată), ora 14:00, traseul negru Postavaru
CRAIOVA
Sâmbătă, 25 iulie
Campionatele Naționale de Atletism – Seniori (atletism), ora 07:00, Stadionul de Atletism „Nicolae Mărășescu”
Duminică, 26 iulie
Campionatele Naționale de Atletism – Seniori (atletism), ora 07:00, Stadionul de Atletism „Nicolae Mărășescu”
ORADEA
Vineri, 24 iulie
Oradea Beach Volleyball International Tournament (volei), ora 09:00, Piața Unirii și terenurile LPS Bihorul
Sâmbătă, 25 iulie
Oradea Beach Volleyball International Tournament (volei), ora 09:00, Piața Unirii și terenurile LPS Bihorul
Duminică, 26 iulie
Oradea Beach Volleyball International Tournament (volei), ora 09:00, Piața Unirii și terenurile LPS Bihorul
CONSTANȚA
Sâmbătă, 25 iulie
Farul - Corvinul (fotbal, Liga 1), ora 17:30, stadion Ovidiu
PLOIEȘTI
Sâmbătă, 25 iulie
Gas Town Fest 1.5 (motorsport și automobile), ora 10:00, Grădina Botanică Bucov
Duminică, 26 iulie
Gas Town Fest 1.5 (motorsport și automobile), ora 10:00, Grădina Botanică Bucov
Curse de Hipism (călărie), ora 10:00, Hipodromul Ploiești