Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 24-25-26 iulie în marile orașe din România
Calendarul evenimentelor sportive importante din weekend-ul 24-25-26 iulie
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Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 24-25-26 iulie în marile orașe din România

alt-text Publicat: 24.07.2026, ora 10:54
alt-text Actualizat: 24.07.2026, ora 13:00
  • Calendarul evenimentelor sportive importante din weekend-ul 24-25-26 iulie.
  • La ce evenimente interesante poți merge în București, Cluj, Iași, Constanța, Timișoara, Brașov, Craiova, Oradea, Galați sau Ploiești.
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Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, handbal, sporturi de sală, tenis, maratoane - programul este foarte ofertant în toată țara.

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Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.

Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 24-25-26 iulie

GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 24-25-26 iulie.

Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.

Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.

BUCUREȘTI & ILFOV

Sâmbătă, 25 iulie

  • Dinamo - U Craiova (fotbal, Liga 1), ora 20:30, stadion Arcul de Triumf
  • DinamoFest (activități suporteri), ora 18:00, stadion Arcul de Triumf

CLUJ-NAPOCA

Vineri, 24 iulie

Campionatul Mondial de Karate WUKF (karate), ora 10:00, BT Arena

Sâmbătă, 25 iulie

Campionatul Mondial de Karate WUKF (karate), ora 10:00, BT Arena

Duminică, 26 iulie

Campionatul Mondial de Karate WUKF (karate), ora 10:00, BT Arena

IAȘI

Sâmbătă, 25 iulie

Brevet 400 km - Anduranță reală (ciclism), ora 09:00, Yuphoria Salon

Duminică, 26 iulie

Brevet 400 km - Anduranță reală (ciclism), ora 09:00, Yuphoria Salon

BRAȘOV

Vineri, 24 iulie

Campionatul Balcanic de Downhill (coborâre cronometrată), ora 09:00, traseul negru Postavaru

Sâmbătă, 25 iulie

Campionatul Balcanic de Downhill (coborâre cronometrată), ora 14:00, traseul negru Postavaru

CRAIOVA

Sâmbătă, 25 iulie

Campionatele Naționale de Atletism – Seniori (atletism), ora 07:00, Stadionul de Atletism „Nicolae Mărășescu”

Duminică, 26 iulie

Campionatele Naționale de Atletism – Seniori (atletism), ora 07:00, Stadionul de Atletism „Nicolae Mărășescu”

ORADEA

Vineri, 24 iulie

Oradea Beach Volleyball International Tournament (volei), ora 09:00, Piața Unirii și terenurile LPS Bihorul

Sâmbătă, 25 iulie

Oradea Beach Volleyball International Tournament (volei), ora 09:00, Piața Unirii și terenurile LPS Bihorul

Duminică, 26 iulie

Oradea Beach Volleyball International Tournament (volei), ora 09:00, Piața Unirii și terenurile LPS Bihorul

CONSTANȚA

Sâmbătă, 25 iulie

Farul - Corvinul (fotbal, Liga 1), ora 17:30, stadion Ovidiu

PLOIEȘTI

Sâmbătă, 25 iulie

Gas Town Fest 1.5 (motorsport și automobile), ora 10:00, Grădina Botanică Bucov

Duminică, 26 iulie

Gas Town Fest 1.5 (motorsport și automobile), ora 10:00, Grădina Botanică Bucov

Curse de Hipism (călărie), ora 10:00, Hipodromul Ploiești

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