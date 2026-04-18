România - Cipru, întrerupt de grindină! FOTO + VIDEO: Furtuna le-a pus le pune probleme „tricolorelor" în meciul din preliminariile pentru Campionatul Mondial
alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.04.2026, ora 20:12
alt-text Actualizat: 18.04.2026, ora 20:12
  • Meciul naționalei feminine de fotbal a României cu Cipru de astăzi, din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor, a fost întrerupt din cauza vremii nefavorabile.
  • Partida a fost reluată după aproximativ două ore, iar tricolorele s-au impus cu 3-0.

Meciul a început la ora 16:00, pe stadionul „Arcul de Triumf”, din București.

Cu toate acestea, după doar 21 de minute de joc, partida a fost întreruptă.

FOTO. România - Cipru, întrerupt din cauza furtunii

Naționala a câștigat lejer, scor 3-0. Golurile României au fost marcate de Vlădulescu ('5), Stancu ('85) și Ciolacu ('90+1).

18:25 Meciul va fi reluat

Federația anunță că partida va fi reluată în jurul orei 18:45, după o întrerupere de aproximativ două ore.

17:50 Organizatorii fac eforturi pentru reluarea meciului

Naționala feminină a României a început perfect partida din preliminariile pentru Campionatul Mondial. „Tricolorele” au deschis scorul în minutul 5, prin Ana Vlădulescu, jucătoarea de la Csikszereda.

Totuși, vremea rea din București le-a dat mari bătăi de cap jucătoarelor. Din cauza furtunii cu grindină, meciul a fost întrerupt în minutul 21, la scorul de 1-0 pentru România.

Conform regulamentului, arbitrul este nevoit să aștepte o oră pentru a vedea dacă vremea permite reluarea jocului sau dacă terenul este practicabil. Dacă totul este în regulă, atunci meciul poate continua.

În caz contrar, partida va fi reluată a doua zi, la oră care va fi stabilită de comun acord de cele două echipe. Meciul va continua din minutul în care a fost oprit.

Pe banca naționalei feminine a stat astăzi antrenoarea secundă Iulia Mera, din cauza faptului că selecționerul Massimo Pedrazzini (68 de ani) s-a simțit rău. Acesta a acuzat o stare de amețeală la prânz, dar starea lui de sănătate este stabilă.

Dacă va câștiga meciul de astăzi, România își va asigura primul loc în grupă și calificarea în prima rundă a barajului pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

Programul României în Grupa 5 din Liga C, din campania de calificare:

  • 3 martie: România - Republica Moldova 1-0
  • 7 martie: Cipru - România 0-4
  • 18 aprilie: România - Cipru
  • 5 iunie: Republica Moldova - România

Clasamentul în Grupa 5 din Liga C:

EchipăMeciuriPuncte
1. România26
2. Republica Moldova21
3. Cipru21

Lotul convocat de selecționerul Massimo Pedrazzini pentru meciul cu Cipru:

  • Portari: Andreea Părăluță (Fortuna Hjorring / Danemarca), Sara Câmpean (CSM Unirea Alba Iulia), Cosmina Roșu (Politehnica Timișoara), Camelia Ceasar (Parma Calcio / Italia)
  • Fundași: Maria Ficzay (Apollon Ladies Limassol / Cipru), Brigitta Goder (Ferencvarosi TC / Ungaria), Claudia Bistrian (CSM Unirea Alba Iulia), Ana Maria Stanciu (Farul Constanța), Antonia Bratu (Farul Constanța), Simona Sigheartău („U” Olimpia Cluj), Erika Gered (FK Csikszereda), Anda Jivan (Politehnica Timișoara)
  • Mijlocași: Olga Iordăchiuși (Omonoia Nicosia / Cipru), Ștefania Vătafu (RSC Anderlecht / Belgia), Mihaela Ciolacu (CS Gloria Bistrița), Cristina Botojel (Farul Constanța), Sonia Bumbar („U” Olimpia Cluj), Anita Antal (FK Csikszereda), Oana Negrea (Rapid București)
  • Atacanți: Ioana Bălăceanu (Farul Constanța), Carmen Marcu („U” Olimpia Cluj), Adina Borodi („U” Olimpia Cluj), Ioana Stancu (Farul Constanța), Ana Vlădulescu (FK Csikszereda)

