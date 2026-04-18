Massimo Pedrazzini. Foto: frf.ro
Nationala

„Stare de amețeală” Selecționerul naționalei de fotbal feminin a României s-a simțit rău și nu stă pe bancă la meciul cu Cipru

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 18.04.2026, ora 16:12
  • Naționala feminină a României a primit sâmbătă o veste neașteptată înaintea meciului cu Cipru din campania de calificare la Campionatul Mondial.
  • Selecționerul Massimo Pedrazzini (68 de ani) a acuzat o stare de amețeală la prânz și nu poate sta pe bancă la partida de pe stadionul Arcul de Triumf

În ultimul meci pe teren propriu al naționalei feminine din prima jumătate a anului 2026, echipa va fi condusă de antrenoarea secundă Iulia Mera.

Citește și
Citește mai mult
Pedrazzini s-a simțit rău înaintea partidei cu Cipru

Starea de sănătate a selecționerului este stabilă, iar acesta urmează să continue investigațiile medicale, potrivit mesajului transmis de Federație.

„Selecționerul Massimo Pedrazzini a acuzat o stare de amețeală la prânz, motiv pentru care nu va sta pe bancă la meciul naționalei feminine contra Ciprului de azi. În locul său, se va afla antrenoarea secundă a lotului nostru, Iulia Mera.

Starea de sănătate a selecționerului este stabilă, urmând să continue investigațiile medicale. Multă sănătate, Mister!”, a fost mesajul transmis de FRF.

Dacă va câștiga meciul de astăzi, România își va asigura primul loc în grupă și calificarea în prima rundă a barajului pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

Programul României în Grupa 5 din Liga C, din campania de calificare:

  • 3 martie: România - Republica Moldova 1-0
  • 7 martie: Cipru - România 0-4
  • 18 aprilie: România - Cipru
  • 5 iunie: Republica Moldova - România

Clasamentul în Grupa 5 din Liga C:

EchipăMeciuriPuncte
1. România26
2. Republica Moldova21
3. Cipru21

Pe stadionul „Arcul de Triumf”, unde se va disputa meciul, a fost pregătit un omagiu pentru Mircea Lucescu.

Loja Legendelor a fost redenumită „Loja Legendelor Mircea Lucescu”, iar pe toată durata partidei, cei prezenți vor putea urmări, pe un ecran amplasat în lojă, imagini cu marele antrenor, care vor rula neîntrerupt și vor readuce în prim-plan momente memorabile din cariera sa.

Galerie foto (8 imagini)

+8 Foto
Lotul convocat de selecționerul Massimo Pedrazzini pentru meciul cu Cipru:

  • Portari: Andreea Părăluță (Fortuna Hjorring / Danemarca), Sara Câmpean (CSM Unirea Alba Iulia), Cosmina Roșu (Politehnica Timișoara), Camelia Ceasar (Parma Calcio / Italia)
  • Fundași: Maria Ficzay (Apollon Ladies Limassol / Cipru), Brigitta Goder (Ferencvarosi TC / Ungaria), Claudia Bistrian (CSM Unirea Alba Iulia), Ana Maria Stanciu (Farul Constanța), Antonia Bratu (Farul Constanța), Simona Sigheartău („U” Olimpia Cluj), Erika Gered (FK Csikszereda), Anda Jivan (Politehnica Timișoara)
  • Mijlocași: Olga Iordăchiuși (Omonoia Nicosia / Cipru), Ștefania Vătafu (RSC Anderlecht / Belgia), Mihaela Ciolacu (CS Gloria Bistrița), Cristina Botojel (Farul Constanța), Sonia Bumbar („U” Olimpia Cluj), Anita Antal (FK Csikszereda), Oana Negrea (Rapid București)
  • Atacanți: Ioana Bălăceanu (Farul Constanța), Carmen Marcu („U” Olimpia Cluj), Adina Borodi („U” Olimpia Cluj), Ioana Stancu (Farul Constanța), Ana Vlădulescu (FK Csikszereda)

Citește și

Diverse
15:45
Citește mai mult
Campionatul Mondial
15:44
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Massimo Pedrazzini romania fotbal feminin echipa nationala de fotbal feminin a romaniei
Știrile zilei din sport
Superliga
17:40
Citește mai mult
Superliga
14:15
Citește mai mult
Nationala
12:48
Citește mai mult
Diverse
14:54
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:40
16:51
16:35
17:00
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Superliga
15:39
Citește mai mult
Nationala
16:35
Citește mai mult
Diverse
11:33
Citește mai mult
B365
18.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 18 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 20 rapid 24 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
19.04

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share