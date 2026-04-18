Naționala feminină a României a primit sâmbătă o veste neașteptată înaintea meciului cu Cipru din campania de calificare la Campionatul Mondial.

Selecționerul Massimo Pedrazzini (68 de ani) a acuzat o stare de amețeală la prânz și nu poate sta pe bancă la partida de pe stadionul Arcul de Triumf

În ultimul meci pe teren propriu al naționalei feminine din prima jumătate a anului 2026, echipa va fi condusă de antrenoarea secundă Iulia Mera.

Pedrazzini s-a simțit rău înaintea partidei cu Cipru

Starea de sănătate a selecționerului este stabilă, iar acesta urmează să continue investigațiile medicale, potrivit mesajului transmis de Federație.

„Selecționerul Massimo Pedrazzini a acuzat o stare de amețeală la prânz, motiv pentru care nu va sta pe bancă la meciul naționalei feminine contra Ciprului de azi. În locul său, se va afla antrenoarea secundă a lotului nostru, Iulia Mera.

Starea de sănătate a selecționerului este stabilă, urmând să continue investigațiile medicale. Multă sănătate, Mister!”, a fost mesajul transmis de FRF.

Dacă va câștiga meciul de astăzi, România își va asigura primul loc în grupă și calificarea în prima rundă a barajului pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

Programul României în Grupa 5 din Liga C, din campania de calificare:

3 martie : România - Republica Moldova 1-0

: România - Republica Moldova 1-0 7 martie : Cipru - România 0-4

: Cipru - România 0-4 18 aprilie : România - Cipru

: România - Cipru 5 iunie: Republica Moldova - România

Clasamentul în Grupa 5 din Liga C:

Echipă Meciuri Puncte 1. România 2 6 2. Republica Moldova 2 1 3. Cipru 2 1

Pe stadionul „Arcul de Triumf”, unde se va disputa meciul, a fost pregătit un omagiu pentru Mircea Lucescu.

Loja Legendelor a fost redenumită „Loja Legendelor Mircea Lucescu”, iar pe toată durata partidei, cei prezenți vor putea urmări, pe un ecran amplasat în lojă, imagini cu marele antrenor, care vor rula neîntrerupt și vor readuce în prim-plan momente memorabile din cariera sa.

Lotul convocat de selecționerul Massimo Pedrazzini pentru meciul cu Cipru:

Portari: Andreea Părăluță (Fortuna Hjorring / Danemarca), Sara Câmpean (CSM Unirea Alba Iulia), Cosmina Roșu (Politehnica Timișoara), Camelia Ceasar (Parma Calcio / Italia)

Fundași: Maria Ficzay (Apollon Ladies Limassol / Cipru), Brigitta Goder (Ferencvarosi TC / Ungaria), Claudia Bistrian (CSM Unirea Alba Iulia), Ana Maria Stanciu (Farul Constanța), Antonia Bratu (Farul Constanța), Simona Sigheartău („U” Olimpia Cluj), Erika Gered (FK Csikszereda), Anda Jivan (Politehnica Timișoara)

Mijlocași: Olga Iordăchiuși (Omonoia Nicosia / Cipru), Ștefania Vătafu (RSC Anderlecht / Belgia), Mihaela Ciolacu (CS Gloria Bistrița), Cristina Botojel (Farul Constanța), Sonia Bumbar („U” Olimpia Cluj), Anita Antal (FK Csikszereda), Oana Negrea (Rapid București)

Atacanți: Ioana Bălăceanu (Farul Constanța), Carmen Marcu („U” Olimpia Cluj), Adina Borodi („U” Olimpia Cluj), Ioana Stancu (Farul Constanța), Ana Vlădulescu (FK Csikszereda)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport