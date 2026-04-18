Buget suplimentar pentru noua arenă Gică Popescu, detalii despre viitorul stadion al Farului: „Primăria și CJ au aprobat” +22 foto
Gică Popescu. Foto: GOLAZO.ro
Buget suplimentar pentru noua arenă Gică Popescu, detalii despre viitorul stadion al Farului: „Primăria și CJ au aprobat"

alt-text Publicat: 18.04.2026, ora 16:17
  • Gică Popescu (58 de ani) a oferit noi detalii despre viitorul stadion al Farului Constanța, la conferința de presă în care a fost prezentat noul antrenor, Flavius Stoican.

Acționarul majoritar al Farului a confirmat recent că lucrările vor începe la începutul lunii mai, cel târziu, iar acum a venit cu informații despre suplimentarea bugetului din partea administrației locale.

Gică Popescu: „S-a crescut bugetul cu două milioane de euro”

Constănțenii vor beneficia acum atât de sprijinul Primăriei, cât și al Consiliului Județean, în vederea proiectului pentru noua arenă.

„Acest proiect a fost inițiat de mine, acum mult timp. Acum 5-6 ani am venit aici și l-am întrebat pe Gică [Hagi] dacă dorește să facem un stadion nou.

La tot ce s-a întâmplat din punct de vedere fotbalistic la Constanța, acest oraș merită un stadion. Am demarat lucrurile, iar eu, fiind consilier pe probleme de sport al primului-ministru, am avut posibilitatea să aflu fiecare pas.

Trebuia să înceapă în aprilie construcția stadionului. Din păcate, soluția de finanțare a fost modificată. Odată modificată de la cea normală la pilot, s-a crescut bugetul cu două milioane de euro.

Atunci, erau două variante. Una, reluam tot circuitul pe care l-am început acum mulți ani și dura de nu se mai termina. A doua, cele două milioane de euro să fie asumate de administrația publică locală.

S-a întâmplat acest lucru. Primăria a aprobat suplimentarea cu un milion de euro, așa cum a făcut-o și Consiliul Județean”, a declarat Gică Popescu la conferință, potrivit gsp.ro.

Noua arenă din Constanța: detalii tehnice și facilități

  • Capacitate: 18.200 locuri 
  • Suprafață desfășurată: aproximativ 64.000 mp
  • Clasificare UEFA: nivel 4, cel mai înalt standard
  • Valoare investiție: aproximativ 379 milioane lei (fără TVA), cu o contribuție locală de 25%
  • Durată estimată a lucrărilor: 28 de luni

Facilități suplimentare

  • teren de antrenament pentru fotbal și atletism (pistă cu 6 culoare)
  • tribună de aproximativ 1.000 de locuri pentru antrenamente
  • săli de antrenament pentru atletism indoor, squash, tenis de masă și fitness
  • centru de conferințe și spațiu expozițional
  • spații administrative, comerciale și zone de loisir

