Gică Popescu (58 de ani) a oferit noi detalii despre viitorul stadion al Farului Constanța, la conferința de presă în care a fost prezentat noul antrenor, Flavius Stoican.

Acționarul majoritar al Farului a confirmat recent că lucrările vor începe la începutul lunii mai, cel târziu, iar acum a venit cu informații despre suplimentarea bugetului din partea administrației locale.

Gică Popescu: „ S-a crescut bugetul cu două milioane de euro”

Constănțenii vor beneficia acum atât de sprijinul Primăriei, cât și al Consiliului Județean, în vederea proiectului pentru noua arenă.

„Acest proiect a fost inițiat de mine, acum mult timp. Acum 5-6 ani am venit aici și l-am întrebat pe Gică [Hagi] dacă dorește să facem un stadion nou.

La tot ce s-a întâmplat din punct de vedere fotbalistic la Constanța, acest oraș merită un stadion. Am demarat lucrurile, iar eu, fiind consilier pe probleme de sport al primului-ministru, am avut posibilitatea să aflu fiecare pas.

Trebuia să înceapă în aprilie construcția stadionului. Din păcate, soluția de finanțare a fost modificată. Odată modificată de la cea normală la pilot, s-a crescut bugetul cu două milioane de euro.

Atunci, erau două variante. Una, reluam tot circuitul pe care l-am început acum mulți ani și dura de nu se mai termina. A doua, cele două milioane de euro să fie asumate de administrația publică locală.

S-a întâmplat acest lucru. Primăria a aprobat suplimentarea cu un milion de euro, așa cum a făcut-o și Consiliul Județean”, a declarat Gică Popescu la conferință, potrivit gsp.ro.

Noua arenă din Constanța: detalii tehnice și facilități

Capacitate: 18.200 locuri

18.200 locuri Suprafață desfășurată: aproximativ 64.000 mp

aproximativ 64.000 mp Clasificare UEFA: nivel 4, cel mai înalt standard

nivel 4, cel mai înalt standard Valoare investiție: aproximativ 379 milioane lei (fără TVA), cu o contribuție locală de 25%

aproximativ 379 milioane lei (fără TVA), cu o contribuție locală de 25% Durată estimată a lucrărilor: 28 de luni

Facilități suplimentare

teren de antrenament pentru fotbal și atletism (pistă cu 6 culoare)

tribună de aproximativ 1.000 de locuri pentru antrenamente

săli de antrenament pentru atletism indoor, squash, tenis de masă și fitness

centru de conferințe și spațiu expozițional

spații administrative, comerciale și zone de loisir

