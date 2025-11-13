„Dacă pierd lupta cu el, mă ia consilier”  Gino Iorgulescu, după ședința LPF: „A fost o adunare cu câteva probleme”
Gino Iorgulescu FOTO: GOLAZO.ro
„Dacă pierd lupta cu el, mă ia consilier” Gino Iorgulescu, după ședința LPF: „A fost o adunare cu câteva probleme”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 13.11.2025, ora 19:44
alt-text Actualizat: 13.11.2025, ora 21:28
  • Gino Iorgulescu (69 de ani) și Dani Coman (49 de ani) au oferit declarații după Adunarea Generală a Ligii Profesioniste de Fotbal.

LPF a convocat joi la prânz cluburile de Liga 1 pentru o Adunare Generală care s-a ținut la Poiana Brașov. Cea mai importantă decizie a fost modificarea regulamentului privind limita de mandate a președintelui.

Iorgulescu nu e la curent Reacția președintelui LPF, despre scandalul pariurilor din Liga 1: „N-am citit, am avut alte probleme"
Iorgulescu nu e la curent Reacția președintelui LPF, despre scandalul pariurilor din Liga 1: „N-am citit, am avut alte probleme"
Iorgulescu nu e la curent Reacția președintelui LPF, despre scandalul pariurilor din Liga 1: „N-am citit, am avut alte probleme”

Gino Iorgulescu și Dani Coman, declarații comune după ședința LPF

La finalul Adunării Generale, Dani Coman, unul dintre posibilii candidați la șefia LPF, a vorbit despre modificările adoptate de grupările din primul eșalon.

În timp ce președintele de la FC Argeș dialoga cu presa, Gino Iorgulescu a intervenit, iar cei doi au vorbit împreună despre ce ar putea urma la forul de conducere al primei ligi.

„Dacă candidează Dani Coman, candidez și eu cu el” / „Sunt mulțumit, asta e normalitatea”

Dani Coman: Da, sunt mulțumit. A fost o Adunare Generală normală, din punctul meu de vedere. Asta e normalitatea.

Eu cred că trebuie să ne gândim la dezvoltarea fotbalului românesc, pentru că este bine pentru fiecare club și pentru întreg fotbalul.

Nu putem restricționa unele persoane pentru că au 4-5 ani (n.r. - experiență la un club din primul eșalon sau într-o structură precum FRF sau LPF) sau pentru că nu au fost la Liga 1.

Gino Iorgulescu: A fost o adunare cu câteva probleme. Au fost rezolvate, cluburile au votat pentru orice problemă, iar în final ne declarăm mulțumiți. Dacă va candida Dani Coman, candidez și eu cu el.

Gino Iorgulescu: „Dacă pierd lupta cu el, mă ia consilier”

Ulterior, președintele LPF a declarat că ar putea fi consilierul lui Dani Coman, dacă acesta îl va învinge în alegeri.

„Dacă pierd în lupta cu Dani, mă ia consilier. Tot timpul, dacă mi se cere o părere, o dau fără probleme. Au fost voci... Eu am mai puțin decât Mitică Dragomir (n.r. - timp în fruntea LPF).

Dacă cineva vine și ne dă mai mult decât a oferit eAD, noi suntem dispuși să-i dăm la o parte, dar nu 500.000-1.000.000. Să dea de la 5-10 milioane [mai mult]! Echipele trebuie să ajungă în cupele europene pentru ca fotbalul să fie atractiv”, a declarat Iorgulescu, conform iamsport.ro.

„E un plus pentru noi"  Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB:  „De ce nu?"
19:18
„E un plus pentru noi” Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB: „De ce nu?”
„E un plus pentru noi”  Mihai Rotaru a confirmat numirea în funcție a fostului antrenor de la FCSB:  „De ce nu?”
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut"
19:11
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”
Cum s-a votat Victor Angelescu, detalii despre adunarea generală a LPF: „Două cluburi au votat împotrivă, unul s-a abținut”

