„Vă rugăm să nu faceți asta” Echipa lui Franco Colapinto le-a cerut fanilor să nu îl mai amenințe cu moartea pe Ocon » De la ce a pornit totul 

Agenția care-l reprezintă pe Franco Colapinto (22 de ani), pilotul celor de la Alpine, a emis un comunicat prin care le-a cerut fanilor argentinianului să nu îl mai amenințe cu moartea pe Esteban Ocon (29 de ani), pilotul de la Haas.

Amenințările împotriva francezului au început după acesta l-a lovit pe Colapinto la Marele Premiu al Chinei.

Ce s-a întâmplat în China

În turul 33 al cursei, după ieșirea de la boxe, Franco Colapinto a ajuns pe pistă înaintea lui Ocon, cel care a încercat să profite de viteza redusă a argentinianului pentru a-l depăși.

Argentinianul i-a închis traiectoria lui Ocon, cei doi ciocnindu-se, impact care i-a făcut pe amândoi să piardă controlul monoposturilor.

Deși și-a recunoscut vina pentru cele întâmplate, fanii lui Colapinto nu l-au iertat pe Ocon, aceștia recurgând chiar și la amenințări cu moartea la adresa acestuia, dar și a familiei sale.

În primul rând, îmi pare foarte rău și îmi asum întreaga responsabilitate pentru ce s-a întâmplat și mă bucură ca totuși a reușit să acumuleze puncte. A făcut o cursă excelentă. Esteban Ocon

Bullet Sports Management, compania care se ocupă de cariera lui Colapinto, le-a cerut fanilor acestuia să nu îl mai amenințe pe Ocon:

„Vă rugăm să nu trimiteți mesaje de ură sau amenințări cu moartea la adresa lui Esteban, a familiei sale sau a echipei Haas.

Asta nu va repara ce s-a întâmplat și nu va face decât să reflecte negativ asupra fanilor lui Franco. Vă mulțumim că mențineți sprijinul vostru într-un cadru pozitiv și respectuos!”, a transmis Bullet Sports Management, conform thesun.co.uk.

Colapinto le-a cerut anterior fanilor săi să ofere respect adversarilor

În urma unui accident dintre Colapinto și Yuki Tsunoda, de la Marele Premiu de la Imola din sezonul trecut, argentinianul a făcut apel la propriii fani pentru ca aceștia să nu adopte un comportament agresiv față de pilotul japonez.

„Știu că fanii sunt extrem de pasionați și sunt întotdeauna foarte duri cu adversarii, dar trebuie să ofere respect, asta ne dorim cu toții.

Există multă ură pe rețelele de socializare... Așa că, bineînțeles, încercăm mereu să fim respectuoși și calmi față de toți piloții”, a transmis Colapinto la acel moment.

Mai mult, la începutul sezonului 2025, atunci când Colapinto era pilot de rezervă la Alpine, fanii săi au fost acuzați că au creat o întreagă campanie de ură și abuzuri la adresa lui Jack Doohan, cel care îi luase fața lui Colapinto.

