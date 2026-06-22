Probleme la Mondial Motivul pentru care Franța - Irak ar putea fi amânat!

Meciul dintre Franța și Irak, din cadrul grupei I de la CM 2026, ar putea fi amânat.

Franța - Irak e programat să înceapă la miezul nopții și va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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După ce a trecut de Senegal în prima rundă, scor 3-1, naționala pregătită de Didier Deschamps se pregătește pentru duelul cu Irak, care le-ar putea asigura francezilor calificarea în fazele eliminatorii.

Meciul Franța - Irak ar putea fi amânată din cauza condițiilor meteo

Partida care se va juca la Philadelphia riscă să fie amânată sau suspendată din cauza condițiilor meteo nefavorabile, scrie sportbible.com.

Oficialii FIFA ar fi pregătiți deja să aplice protocolul de furtună care ar urma să înceapă în Dallas înainte de startul meciurilor.

Conform regulamentului forului mondial, un meci trebuie oprit sau amânat dacă fulgerele sunt detectate la o distanță de până la 13 kilometri distanță de stadion. În acest caz, suporterii trebuie evacuați.

Toți jucătorii trebuie să iasă de pe teren și să se adăpostească. Meciul poate fi reluat doar dacă nu a mai existat niciun fulger timp de 30 de minute.

Ghidul oficial al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice (NOAA) precizează că activitățile trebuie oprite atunci când „vezi fulgere”, „auzi tunete” sau „cerul pare amenințător”.

Mai multe orașe din SUA sunt expuse furtunilor cu descărcări electrice, precum Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Miami și New Jersey. Totuși, astfel de fenomene nu sunt în mod obișnuit o problemă în Philadelphia.

Dacă un meci nu poate fi terminat din cauza condițiilor meteo nefavorabile, atunci, partida se va relua din minutul în care a fost oprit, data urmând să fie stabilită ulterior.

Lauren Lambrugo, director operațional al Philadelphia Soccer 2026, a vorbit despre protocolul care ar urma să fie activat în cazul furtunilor:

„Vor începe evacuarea stadionului către zona principală de circulație și către adăposturile de urgență. Apoi trebuie să aștepte 30 de minute înainte de a permite întoarcerea oamenilor pe teren”, a spus aceasta.

Întrebată dacă meciul ar putea fi amânat, aceasta a răspuns: „Se vor asigura că partida va fi transmisă și jucată mâine (n.r. marți)”.

În primul meci de la CM 2026, Irak a fost învinsă categoric de Norvegia cu scorul de 1-4.

Clasament Grupa I

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Norvegia 1 3 2. Franța 1 3 3. Senegal 1 0 4. Irak 1 0

În ultima etapă a grupelor, Franța va juca cu Norvegia (26 iunie), în timp ce Irak o va întâlni pe Senegal (26 iunie).

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