Scene fără precedent Poli Iași a anunțat că Tony a fost demis, dar antrenorul ar refuza să plece!

Tony da Silva (44 de ani) a fost demis de Poli Iași, la trei zile după eșecul usturător, 0-4, cu ASA Tg.Mureș, din etapa #13 din Liga 2.

Cu toate acestea, lusitanul ar refuza să părăsească echipa

Poli Iași a anunțat despărțirea de Tony print-un comunicat scurt pe rețelele de socializare.

„Contractul dintre Politehnica Iași și antrenorul Tony da Silva s-a încheiat, pe cale amiabilă.

Îi mulțumim pentru munca depusă și îi dorim mult succes!”, a anunțat Poli Iași pe Facebook.

Tony da Silva ar refuză să plece de la Poli Iași!

În ciuda faptului că a fost dat afară, lusitanul s-ar opune plecării de la gruparea din Moldova.

Tony le-ar fi cerut ieșenilor aproximativ 25.000 de euro, ca rezilierea să se facă pe cale amiabilă, informează gsp.ro.

Potrivit sursei citate, ședința de pregătire de mâine ar urma să fie condusă de Tibor Selymes, care ar fi acceptat postul de interimar.

Mai mult decât atât, clubul din Copou i-ar fi transmis lui Tony să nu se mai prezinte la antrenamente.

Fostul jucător al celor de la CFR Cluj a mai condus-o pe Poli Iași din aprilie 2024 și până în septembrie 2024 în primul mandat. Ulterior, a revenit pe banca moldovenilor în iulie 2025.

Tony a lăsat-o pe Poli Iași doar pe locul 10, cu 21 de puncte, după primele 13 etape.

Tony a fost și pe lista Craiovei

Recent, Universitatea Craiova l-a instalat pe banca tehnică, pe portughezul Filipe Coelho, în locul lui Mirel Rădoi, antrenor ce a renunțat la funcție, după eșecul, 1-2, cu UTA Arad.

Inițial, Mihai Rotaru a dorit să-l numească pe Tony Da Silva în funcția de antrenor secund, dar s-a râzgândit și l-a ales pe Toni Petrea.

„Am adus în staff români, ca să îi facă adaptarea mai ușoară lui Coehlo.

Toni Petrea e un plus pentru noi. Nu l-am cunoscut niciodată, nimeni din club [nu l-a cunoscut], dar ne-am gândit cine ar fi un ajutor pentru Filipe.

Urma să se ducă la Iași, în locul lui Tony, și am zis de ce să nu vină Toni Petrea la noi și nu Tony da Silva”, a declarat Mihai Rotaru, potrivit digisport.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport