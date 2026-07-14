Perez Burrull (60 de ani), fost arbitru în La Liga, a analizat pentru GOLAZO.ro faza penalty-ului obținut de Lamine Yamal (19 ani) în semifinala Franța - Spania.

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Lamine Yamal a obținut un penalty, după un moment de neatenție al experimentatului fundaș francez.

Perez Burrull a analizat pentru GOLAZO.ro penalty-ul primit de Spania în meciul cu Franța

În minutul 20, Digne a vrut să degajeze un balon din propriul careu și nu s-a mai uitat la adversarii din jur. Starul de la Barcelona a apărut din spatele fundașului francez, a anticipat intervenția acestuia și a sărit pentru a bloca mingea.

A ajuns primul, iar Digne, neatent a șutat direct în piciorul ibericului.

Arbitrul Ivan Barton a dictat penalty pentru Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri, fără să-i lase vreo șansă lui Mike Maignan.

„Cred că penalty-ul e indiscutabil. Fundașul nu îl vede pe Yamal, acesta preia mingea, iar lovitura e foarte puternică.

E o imprudență comisă de apărătorul francez, iar arbitrul a văzut foarte bine contactul dintre cei doi”, a spus Pérez Burrull, pentru GOLAZO.ro.

Atacantul lui Real Sociedad a ajuns la al cincilea gol la această ediție a Cupei Mondiale, egalând recordul Spaniei pentru cele mai multe goluri marcate de un jucător iberic într-un singur turneu final, performanță reușită anterior de Emilio Butragueno și David Villa, conform presei spaniole.

Momentul a schimbat rapid ritmul primei semifinale de la Mondial. Franța începuse curajos, cu o abordare ofensivă, însă golul lui Oyarzabal a ajutat Spania să intre mai bine în meci și să contureze ocazii mai clare.

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