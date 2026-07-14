Măsuri speciale  FOTO. Ce a interzis FIFA la semifinala dintre Franța și Spania
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Măsuri speciale FOTO. Ce a interzis FIFA la semifinala dintre Franța și Spania

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.07.2026, ora 22:05
alt-text Actualizat: 14.07.2026, ora 22:23
  • FIFA a luat măsuri de securitate sporite înainte de meciul Franța - Spania, din semifinalele CM 2026.
  • Meciul se joacă astăzi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.
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Cele două naționale, în frunte cu Kylian Mbappe și Lamine Yamal, se vor lupta pentru un loc în finala Campionatului Mondial, care va avea loc duminică, 19 iulie, de la ora 22:00.

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Măsuri sporite de securitate înainte de Franța - Spania

FIFA a sporit măsurile de securitate înainte de partida de la Dallas. Fanii care și-au achiziționat bilete pentru meciul de marți nu vor avea voie să intre pe stadion cu cu anumite însemne care au conotații politice.

Stewarzii au primit indicații clare cu însemnele care nu trebuie să fie blocate.

Foto: Marca Foto: Marca
Foto: Marca

În cazul acestui meci, suporterii nu vor fi lăsați să intre în arenă cu steaguri și simboluri asociate unor grupări cunoscute pentru extremism.

În ceea ce îi privește pe fanii spanioli, acestora li se interzice accesul în stadion cu steagul regimului franchist (cel cu vulturul), steagul carlist, steagul cu simbolul Sfintei Inimi, precum și cu estelada, steagul folosit de susținătorii independenței Cataloniei.

În schimb, suporterii pot aduce la meci drapelele celor două țări și cele ale federațiilor naționale de fotbal.

Membrii personalului care se ocupă cu verificarea spectatorilor la punctele de acces în stadion au declarat:

„Nu știm mai multe. Ni s-a spus doar să verificăm tot și că niciunul dintre aceste steaguri nu poate fi introdus pe stadion. Aceasta este singura instrucțiune pe care am primit-o”, au spus angajații de la arenă, conform marca.com.

Parcursul celor două naționale la Campionatul Mondial

  • Franța a încheiat grupa I cu maximum de puncte, în timp ce Spania și-a câștigat și ea grupa, cu 7 puncte, după remiza extrem de surprinzătoare cu Capul Verde din primul meci (0-0)
  • În 16-imi, cele două selecționate au învins cu același scor, 3-0. Franța pe Suedia, iar Spania pe Austria.
  • Scenariul s-a repetat și în optimi. „Les Bleus” au învins Paraguay, scor 1-0, în timp ce Spania a reușit o victorie identică în fața Portugaliei.
  • În sferturi, Franța și Spania au trecut de Maroc (2-0), respectiv Belgia (2-1).

Selecționata antrenată de Didier Deschamps are de luat o revanșă în fața ibericilor, care au câștigat ultimele două confruntări directe.

În semifinala de la EURO 2024, Spania a trecut de Franța, scor 2-1 și a cucerit marele trofeu, după ce a trecut și de Anglia cu același scor.

Ulterior, cele două echipe s-au întâlnit și în semifinalelele Ligiii Națiunilor. Campioana europeană s-a impus la capătul unui meci cu 9 goluri!

A fost 5-4 pentru naționala condusă de Luis de la Fuente. În finală, „Furia Roja” avea să fie învinsă de Portugalia, 2-2 (3-5 d.pen).

Pentru iberici va fi prima semifinală de Campionat Mondial din 2010 încoace. Legendarul Carles Puyol era eroul Spaniei în meciul câștigat la limită cu Germania, scor 1-0.

În marea finală, selecționata antrenată la acea vreme de Vicente del Bosque învingea Olanda în prelungiri, tot cu 1-0, și punea mâna pe primul ei titlu mondial din istorie.

De partea cealaltă, Franța are o statistică formidabilă. „Cocoșii galici” nu au mai pierdut în semifinalele unui Campionat Mondial din 1986, când au fost învinși cu 2-0 de Germania.

De atunci, francezii au mai ajuns de patru ori în „careul de ași”, de fiecare dată reușind să obțină calificarea în marea finală.

  • 1998 - au câștigat trofeul
  • 2006 - învinși de Italia (1-1, 3-5 d.pen)
  • 2018 - au câștigat trofeul
  • 2022 - învinși de Argentina (3-3, 2-4 d.pen)

Programul ultimelor meciuri de la CM 2026

  • Franța - Spania, 14 iulie, de la ora 22:00
  • Anglia - Argentina, 15 iulie, de la ora 22:00
  • Finala mică, 19 iulie, de la ora 00:00
  • Finala mare, 19 iulie, de la ora 22:00

Franța - Spania, echipele de start

  • Franța: Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Digne - Rabiot, Tchouameni - Dembele, Olise, Barcola - Mbappe
  • Rezerve: Risser, Samba - Akliouche, Cherki, Doue, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Kante, Konate, Kone, Lacroix, Mateta, Thuram, Zaire-Emery
  • Selecționer: Didier Deschamps
  • Spania: Unai Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Fabian - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal
  • Rezerve: J. Garcia, Raya - E. Garcia, Gavi, Grimaldo, Iglesias, Llorente, Merino, Munoz, Pedri, Pino, Pubill, F. Torres, N. Williams, Zubimendi
  • Selecționer: Luis de la Fuente

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