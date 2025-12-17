Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha

FRF are asigurată o anumită sumă numai pentru participarea naționalei la Campionatul Mondial de anul viitor. Totul e ca selecționata să se califice.

Consiliul FIFA, din care face parte Răzvan Burleanu, a anunțat miercuri suma destinată premiilor pentru CM 2026. Cât vor primi echipele la fiecare fază a turneului final.

Care va fi despăgubirea cluburillor pentru jucătorii aflați la naționale în timpul competiției organizate de SUA, Canada și Mexic.

Dacă naționala lui Mircea Lucescu depășește cele două manșe ale barajului, semifinala cu Turcia și finala cu Slovacia/Kosovo, pe 26-31 martie, România nu doar că se califică la primul Campionat Mondial după 28 de ani. Va fi și o ocazie pentru FRF să-și crească veniturile.

Suma totală la CM 2026: 727 de milioane $, cu 50% mai mare față de CM 2022

Consiliul FIFA, din care face parte și Răzvan Burleanu, a aprobat în reuniunea de miercuri, de la Doha, Qatar (înaintea finalei Cupei Intercontinentale, PSG - Flamengo, 19:00), premiile oferite celor 48 de participante la CM 2026.

Suma totală redistribuită de FIFA federațiilor la turneul final este de 727 de milioane de dolari (echivalentul a 620 de milioane de euro), cu 50% mai mult față de CM 2022.

Cea mai mare parte, 655 de milioane $ (558 milioane de euro), va fi împărțită numai ca bonusuri de performanță.

România are garantate minimum 10,5 milioane dacă se califică la Mondial

Iată cum se vor împărți banii la Mondialul din SUA, Canada și Mexic (11 iunie - 19 iulie 2026).

Campioana - 50 de milioane $ (42,6 milioane €).

Finalista - 33 de milioane $ (28,1 milioane €).

Locul 3 - 29 de milioane $ (24,7 milioane €).

Locul 4 - 27 de milioane $ (23 de milioane €).

Locurile 5-8 - 19 milioane $ (16,2 milioane €).

Locurile 9-16 - 15 milioane $ (12,8 milioane €).

Locurile 17-32 - 11 milioane $ (9,4 milioane €).

Locurile 33-48 - 9 milioane $ (7,7 milioane €).

În plus, fiecare echipă calificată va primi 1,5 milioane de dolari (1,3 milioane de euro) pentru a acoperi costurile pregătirii de Mondial.

În total, participantele vor avea asigurate 10,5 milioane de dolari, echivalentul a 9 milioane de euro. Aceasta va fi suma minimă ce va fi încasată și de FRF dacă naționala se califică la CM 2026.

FIFA mărește și suma pentru despăgubirea cluburilor cu 145 de milioane

FIFA va recompensa mai bine cluburile pentru jucătorii implicați cu selecționatele lor la Mondial. Nu doar la turneul final, ci și în preliminariile CM, retroactiv.

Și această sumă a crescut cu 145 de milioane de dolari (123 de milioane de euro) față de turneul final precedent.

CM 2022 - 208 milioane $ (177 de milioane €).

CM 2026 - 353 milioane $ (300 de milioane €).

