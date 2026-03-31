„La prima sincopă, Burleanu îi dă peste mână” Gică Hagi, avertizat de un fost membru al Comitetului Executiv FRF: „Construim o imagine mincinoasă”

Publicat: 31.03.2026, ora 18:48
Actualizat: 31.03.2026, ora 18:48
  • Auraș Brașoveanu susține că ar exista un pact de lucru între președintele FRF, Răzvan Burleanu, și Gheorghe Hagi, așteptat ca selecționer în locul lui Mircea Lucescu.
  • Fostul membru al Comitetului Executiv FRF consideră că succesul reformelor propuse de Hagi depinde direct de puterea reală pe care acesta o va primi de la Răzvan Burleanu.

Mandatul lui Mircea Lucescu se încheie în această seară, odată cu amicalul Slovacia - România, după un ciclu care a lăsat mai degrabă frustrări decât certitudini.

Ratarea calificării la CM 2026, decisă de barajul pierdut cu Turcia (0-1), obligă Federația să regândească din temelii direcția echipei naționale.

Auraș Brașoveanu: „Hagi nu poate să schimbe nimic peste noapte

În acest context, numele lui Gheorghe Hagi este vehiculat obsesiv. Pentru mulți, „Regele” reprezintă nu doar o opțiune, ci ultima mare șansă de reset pentru fotbalul românesc.

Auraș Brașoveanu (58 de ani), fost membru în Comitetul Executiv al FRF, unul dintre criticii constanți ai actualei conduceri de la Casa Fotbalului, temperează entuziasmul și atrage atenția că problemele fotbalului românesc sunt mult mai adânci decât simpla schimbare a selecționerului și țin de modul în care este organizat întregul sistem.

În dialog cu GOLAZO.ro, Brașoveanu subliniază că impactul lui Hagi, dacă va deveni selecționer, nu poate fi unul imediat.

„Hagi poate să schimbe fața fotbalului românesc, dar pe termen mediu și lung. Peste noapte nu poate să schimbe nimic. Strategia de succes pe care a aplicat-o la nivelul clubului lui poate fi adaptată și la nivel macro”.

„Hagi știe exact despre ce este vorba”

În opinia lui Brașoveanu, modelul implementat de Hagi la Farul Constanța, bazat pe creșterea și promovarea tinerilor presupune reforme structurale, nu doar schimbări de selecție sau sistem de joc.

„Hagi știe exact despre ce este vorba. Dacă nu se schimbă parte din organizarea competițiilor de copii și juniori, nu se va schimba nimic.

Dacă vom continua să ne axăm numai și numai pe îndeplinirea unor obiective pe hârtii nu se va schimba nimic”, avertizează Brașoveanu.

„Hagi va avea mână liberă numai dacă e adevărat zvonul că au fost puși la masă și s-au înțeles”

Acesta consideră că Gheorghe Hagi va avea cu adevărat mână liberă la nivelul Federației doar în anumite condiții, legate de raportul de putere cu Răzvan Burleanu.

„Hagi va avea mână liberă numai dacă este adevărat zvonul că el și Burleanu au fost puși la masă și au ajuns la o înțelegere: Burleanu rămâne imaginea Federației și gestionează partea administrativă, iar tot ce ține de zona tehnico-tactică, de dezvoltare și de fotbal, în general, îi revine lui Hagi, împreună cu oamenii pe care îi va alege și după propria lui viziune”.

Brașoveanu merge mai departe și explică faptul că, inclusiv în scenariul optim în care această înțelegere există, schimbările nu pot apărea decât gradual:

„Dacă este adevărat zvonul ăsta și pentru a-și menține imaginea sunt convins că Răzvan Burleanu a fost de acord, atunci da, se poate construi ceva. Dar totul se face în etape, în timp, și începi munca imediat”.

În același timp, Brașoveanu avertizează că totul depinde de consecvența conducerii FRF și de disponibilitatea acesteia de a susține un proiect pe termen lung.

„Dacă zvonul respectiv nu este adevărat, nu cred că Burleanu are tăria să accepte tot ce va cere Hagi. Sau poate o va face la început, dar la prima sincopă îi dă peste mână”, susține managerul clubului de futsal United Galați.

„Suntem axați pe cantitate, nu pe calitate. FRF urmărește doar banii de la UEFA”

Brașoveanu formulează și o serie de critici dure la adresa strategiei FRF, acuzând o direcție greșită în dezvoltarea fotbalului românesc.

Principala problemă, spune acesta, este accentul pus pe cantitate în detrimentul calității. „Mă deranjează că după fiecare calificare ratată se aruncă vina pe antrenorii de la copii și juniori și pe cluburi și nu spune nimeni lucrurilor pe nume.

În realitate, noi suntem axați pe cantitate, nu pe calitate. FRF vrea cât mai multe competiții, cât mai mulți jucători, cât mai mulți consumatori. De ce? Ca să producă bani. Ceea ce nu e rău până la un anumit punct”.

Ne lăudăm, mamă ce proiecte, ce programe avem. Cât investim în juniori. Degeaba! Uitați-vă la selecționata U18. Din 21 de jucători, 13 sunt din diaspora, 8 sunt titulari. Asta denotă că proiectele mele interne nu produc. Nici regula U21 nu ajută. În ultimii doi-trei ani toți underii importanți din Liga 1 sunt aduși din străinătate. Auraș Brașoveanu, președinte executiv United Galați (fotbal în sală)

În opinia sa, dorința Federației lui Răzvan Burleanu de a accesa milioanele de euro puse la dispoziție de UEFA asociațiilor naționale distorsionează situația reală:

„Vrem să accesăm toți banii, fără să ne întrebăm dacă suntem pregătiți. Din punctul meu de vedere, nu suntem”.

„Cluburile construiesc dosare pline de hârtii, nu fotbaliști”

Un alt reproș major vizează sistemul de evaluare a cluburilor, pe care Brașoveanu îl consideră profund viciat. „Ne raportăm doar la hârtii, nu la realitate. Cluburile construiesc dosare, nu fotbaliști. În spate nu e nimic, dar pe hârtie arătăm foarte bine”.

Această practică generează, spune el, o imagine falsă a progresului, acceptată inclusiv la nivel federal: „Ne mințim unii pe alții și construim o imagine mincinoasă: «Ce bine stăm!»”.

Din păcate, Federația are tot interesul să accepte această imagine mincinoasă, nu doar pentru a proteja percepția asupra fotbalului românesc, ci și pentru a mângâia vanitatea președintelui Răzvan Burleanu. Dacă nu ar exista această vanitate, ar trebui să recunoască faptul că suntem pe un drum greșit, atâta timp cât ne raportăm la situații care nu reflectă realitatea Auraș Brașoveanu, președinte executiv United Galați (fotbal în sală)

„Regulamentele sunt făcute fără legătură cu realitatea

Brașoveanu semnalează și lipsa infrastructurii reale raportată la cerințele impuse cluburilor: „Cum să ai 12 echipe de juniori, băieți și fete, și să te descurci cu două terenuri?

Regulamentele sunt făcute fără legătură cu realitatea. Nimeni nu spune însă că Federația Română de Fotbal, prin regulamentele sale, obligă cluburile să se descurce, nu să de dezvolte”.

În plus, fostul federal atrage atenția asupra haosului competițional și a lipsei de resurse: „Nu avem arbitri, nu avem terenuri, nu avem infrastructură, dar mărim competițiile. Asta duce la dezordine”.

Noi construim stadioane, dar nu construim baze sportive. Cum pot să ajung la un nivel încât să mă exprim pe stadionul ăla de top, la nivel ridicat, când eu n-am unde să mă pregătesc ca să ajung la nivelul ăla ridicat? Auraș Brașoveanu, președinte executiv United Galați (fotbal în sală)
