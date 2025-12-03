Sancțiuni drastice FRF a nu a avut milă după incidentele din Liga 1. Trei echipe au primit amenzi consistente

Universitatea Cluj s-a ales cu amenzi în valoare de peste 40.000 de lei după meciurile din etapele 17 și 18 din Liga 1.

Petrolul și Rapid au fost și ele sancționate de Comisia de Disciplină.

Liga Profesionistă de Fotbal a publicat deciziile Comisiei de Disciplină din cadrul FRF, după ședința de miercuri, 3 decembrie.

Universitatea Cluj, sancționată drastic de FRF

U Cluj a ieșit cea mai șifonată. „Șepcile roșii” au primit sancțiuni în valoare de 42.187,5 de lei pentru încălcarea regulamentului la meciurile cu UTA Arad (2-0), respectiv Universitatea Craiova (0-0).

„AFC UTA Arad vs. AS FC Universitatea Cluj – Incidente - În temeiul art. 82.2 și 3 a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul AS FC Universitatea Cluj penalitate sportivă de 16.875 lei.

FC UNIVERSITATEA Cluj vs. UNIVERSITATEA Craiova – Incidente - În temeiul art. 82.1 și 3 a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancționează clubul FC UNIVERSITATEA Cluj cu penalitate sportivă de 25.312,5 lei”, se arată în decizia Comisiei de disciplină.

Petrolul și Rapid, amendate și ele

Petrolul și Rapid sunt și ele bune de plată. „Lupii galbeni” au primit o amendă de 11.250 lei, din cauza scandărilor jignitoare ale suporterilor în timpul remizei cu FCSB, 1-1, pe Arena Națională.

„FC FCSB vs. ACS Petrolul 52 - Incidente - În temeiul art. 82.2 și 3 a și 83.2.c din RD, se sancționează clubul ACS PETROLUL 52 cu penalitate sportivă de 11.250 lei .”

FOTO. FCSB - Petrolul 1-1

De partea cealaltă, giuleștenii trebuie să achite și ei o sancțiune în valorare de 25.312,5, pentru introducerea materialelor pirotehnice în stadion și aruncarea acestora spre terenul de joc.

„FC CFR 1907 Cluj vs. FC Rapid 1923 – Incidente - În temeiul art. 82.2 și 3 a și c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sanctioneaza clubul FC RAPID 1923 SA cu penalitate sportivă de 25.312,5 lei” se mai arată în decizia Comisiei de disciplină.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport