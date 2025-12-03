Florin Cernat și-a explicat rolul la FCSB Noul director sportiv al campioanei României, laude pentru Mihai Stoica: „Poate cel mai bun conducător”

Florin Cernat (45 de ani), numit recent în funcția de director sportiv la FCSB, a vorbit despre rolul său în cadrul clubului roș-albastru.

Fostul internațional ocupă același post pe care l-a avut și la FC Voluntari, în ultimii 7 ani.

Florin Cernat, despre rolul său la FCSB: „Încerc să aduc jucătorii de care echipa are nevoie”

„E un pas înainte pentru mine, până la urmă, am ajuns la cea mai titrată echipă din România, campioana României. Este un mare pas pentru mine în carieră.

Este un club mare, cu pretenții, în care vii și lucrezi cu drag și cauți să-ți fie cât mai bine pentru a avea performanța pe care ți-o dorești.

Eu încerc să îmi fac cât mai bine meseria și să fac exact ce mi se cere, pentru că de asta am fost și adus aici pe partea de scouting, pentru că aici se caută.

Practic, cam asta ar trebui să facă un director sportiv: să aducă jucătorii de care au nevoie”, a declarat Cernat, pentru eAD.

2019 a fost ultimul în care FCSB a avut un director sportiv, până la venirea lui Florin Cernat. Funcția a fost ocupată în 2019 de Narcis Răducan. În perioada 2016-2019, această poziție a fost deținută de Mihai Stoica, actualul președinte al Consiliului de Administrație

Întrebat ce părere are despre Mihai Stoica, Florin Cernat a răspuns:

„MM este poate cel mai bun conducător pe care l-am întâlnit până acum. Eu sunt la început, am mult de învățat și multe o să învăț de la el.

Sper să nu iasă acum la pensie, sper să mai stea să lucrăm împreună (n.r. - râde)”.

Cernat și-a intrat în rol la FCSB

Înainte de partida cu Steaua Roșie Belgrad, pierdută cu 1-0, FCSB a efectuat antrenamentul oficial pe arena Stadionul Rajko Mitic.

Partea de exerciții a fost coordonată de Mihai Pintilii, dar doar după încălzirea condusă de preparatorul fizic Thomas Neubert.

La prima deplasare europeană în calitate de director sportiv, în staff s-a aflat și Florin Cernat, prezent pe teren alături de cei din stafful FCSB.

Cariera lui Florin Cernat

Cernat a fost junior la Oțelul și a debutat în Liga 1 în 1998, când Mihai Stoica era președintele clubului. Ulterior, cei doi s-au și înrudit: MM îi e naș lui Cernat.

De-a lungul carierei, Cernat a mai evoluat pentru Dinamo București, Dinamo Kiev, Hajduk Split, Karabukspor, Rizespor, Viitorul și FC Voluntari.

După încheierea activității de pe teren, Florin Cernat a rămas la FC Voluntari, în administrația clubului.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport