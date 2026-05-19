Rădoi l-a convins Alexandru Maxim și-a prelungit contractul cu Gaziantep

Alexandru Maxim (35 de ani) și-a fi prelungit contractul cu Gaziantep, echipă antrenată de Mirel Rădoi, anunță presa din Turcia.

Mijlocașul român evoluează pentru formația din Turcia încă din vara anului 2020, fiind împrumutat, pentru o scurtă perioadă de timp, la Beșiktaș.

Căpitan al echipei, Maxim ar urma să continue la Gaziantep și din sezonul viitor.

Fotbalistul de 35 de ani ar fi ajuns la o înțelegere cu oficialii clubului pentru prelungirea contractului, scadent în această vară, informează gazianteppusula.com.

37 de meciuri a jucat Maxim în acest sezon pentru Gaziantep în toate competițiile: a marcat 5 goluri și a reușit 7 pase decisive

Alexandru Maxim, în lacrimi pe teren

În ultimul meci al sezonului din Turcia, Gaziantep a fost învinsă, scor 1-2 de Istanbul Bașakșehir. A patra înfrângere a lui Mirel Rădoi, din tot atâtea meciuri.

După fluierul de final al partidei, Alexandru Maxim, căpitanul lui Gaziantep, a izbucnit în plâns pe teren, fiind afectat de rezultatul partidei.

Mijlocașul a fost consolat de mai mulți coechipieri în drumul spre vestiare. Aceștia l-au luat în brațe pe fotbalistul român și l-au încurajat.

Gaziantep a încheiat sezonul pe locul 12, cu 37 de puncte.

