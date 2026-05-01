Szabolcs Kovacs, premiat de Vassaras A fost delegat la cel mai important meci al etapei, după scandalul din CFR - U Cluj

Arbitrul Szabolcs Kovacs (38 de ani) a fost delegat la unul dintre cele mai importante meciuri ale acestei etape din Liga 1, la o săptămână după scandalul din meciul CFR - U Cluj, 1-0.

În minutul 77 al derby-ului din etapa 6 din play-off, Karlo Muhar, care era deja avertizat, a avut o intervenție dură asupra lui Nistor.

Jucătorii Universității Cluj au cerut al doilea cartonaș galben pentru mijlocașul CFR-ului, însă arbitrul nu l-a eliminat pe croat.

Szabolcs Kovacs, delegat la U Craiova - Dinamo

Deși a fost în centrul unui scandal imens după decizia pe care a luat-o în derby-ul Clujului, Szabolcs Kovacs a fost delegat de Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, la un meci foarte important în lupta pentru titlu.

„Centralul” va arbitra duelul dintre Universitatea Craiova și Dinamo de duminică, din etapa #7 din play-off-ul Ligii 1, anunță fanatik.ro.

Kovacs va fi însoțit de asistenții Mihai Marica și Adrian Vornicu, în timp ce arbitrul de rezervă va fi Andrei Moroiță. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa (VAR) și Lucian Rusandu (AVAR).

U Craiova - Dinamo se va juca pe 3 mai, de la ora 21:00, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cu patru etape înainte de încheierea sezonului, U Craiova este lider în Liga 1, cu 42 de puncte acumulate, la 3 lungimi distanță de ocupanta locului secund, U Cluj.

FOTO: Faza controversată din CFR - U Cluj 1-0

Decizia controversată a lui Szabolcs Kovacs în CFR - U Cluj

Szabolcs Kovacs a dus mâna la buzunar pentru a-i acorda cartonașul galben lui Muhar, jucător care văzuse primul avertisment în minutul 52.

Pe drum, „centralul” a renunțat să-i mai arate al doilea „galben”, decizie care i-a înfuriat pe oaspeți. Dan Nistor a protestat vehement și a cerut intervenția VAR, însă nu l-a înduplecat pe Kovacs.

VAR-ul nu poate interveni însă la cartonașe galbene, chiar dacă acestea duc la eliminare. Cătălin Popa și Lucian Rusandu îl puteau chema pe Kovacs să revadă faza doar în cazul în care mijlocașul ar fi putut fi sancționat cu cartonaș roșu direct.

Daniel Pancu a simțit pericolul și l-a schimbat pe Muhar, în minutul 80, cu Damjan Djokovic.

În cele din urmă, CFR Cluj s-a impus, scor 1-0, după un penalty transformat de Andrei Cordea, în minutul 70.

După acel meci, Szabolcs Kovacs a fost criticat dur de jucătorii lui U Cluj, de Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, dar și de foștii arbitri Adrian Porumboiu și Cristi Balaj.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 6 42 2 U Cluj 6 39 3 CFR Cluj 6 37* 4 Dinamo 6 34 5 Rapid 6 32 6 FC Argeș 6 30 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

