„Soția nu mă mai recunoaște” Cristi Chivu, interviu-eveniment după un sezon istoric la Inter. Cum a reacționat când i s-a propus să preia echipa +5 foto
Cristi Chivu/ Foto: IMAGO
Campionate

„Soția nu mă mai recunoaște” Cristi Chivu, interviu-eveniment după un sezon istoric la Inter. Cum a reacționat când i s-a propus să preia echipa

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.06.2026, ora 14:05
alt-text Actualizat: 12.06.2026, ora 14:05
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul român al celor de la Inter, a fost primul invitat al podcastului lansat de publicația italiană Corriere dello Sport.
  • Tehnicianul a oferit detalii din culise despre sezonul său de debut pe banca „nerazzurrilor”.
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Chivu a preluat banca tehnică a lui Inter în vara anului trecut, după o scurt experiență la Parma. În primul său sezon la Milano, antrenorul român a reușit să cucerească eventul în Italia.

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Cristi Chivu: „La început m-am întrebat dacă voi fi capabil să fac asta”

Invitat în cadrul podcastului „Tutto in Piazza”, Chivu a dezvăluit sentimentele care l-au încercat în momentul în care a fost contactat de oficialii lui Inter pentru a prelua echipa.

„Ce am simțit? E un amestec interesant de sentimente. Trebuie să fiu sincer, nu vreau să mă dau mare: la început mă întrebam dacă voi fi capabil să fac asta, să mă ridic la înălțimea încrederii care mi-a fost acordată în acest club.

Sau dacă voi fi în stare să gestionez un anumit tip de jucători”, a spus Chivu, citat de tuttomercatoweb.com.

Întrebat cum a încercat să o revitalizeze pe Inter după un sezon 2024/2025 în care „nerazzurrii” au pierdut la mustață Serie A în fața celor de la Napoli și au fost învinși categoric în finala Ligii Campionilor, 0-5 de PSG, antrenorul a replicat:

„Am pierdut prea multe meciuri până în noiembrie pentru o echipă ca Inter. După fiecare eșec, exista pericolul să apară fantome, dar am simțit mereu că sunt susținut de club.

Apropierea lor față de mine și de echipă a fost determinantă, mai ales după ce am pierdut atâtea meciuri directe cu rivalele la titlu. Am fost buni să nu cedăm însă puncte cu celelalte echipe.

Voiam o evoluție a jocului, pe alocuri ne-am descurcat bine. Apoi, nu e ușor să ai continuitate. Nu voiam o revoluție, ci să adăugăm elemente noi.

Nu a fost simplu să conving echipa, voiam mai mult pragmatism. La început greșeam mult în fața porții, nu reușeam să înscriem.

La pauză le ceream să domine. E suficient o jumătate de greșeală și iei gol, apoi poate nici nu-l mai recuperezi. La Verona am câștigat datorită unui autogol în minutul 93”, a adăugat Chivu.

Am vrut să-mi schimb stilul de comunicare, dar a trebuit să mă adaptez la realitate. Am o demnitate; fotbalul povestit e diferit de cel jucat. Când eram jucător, nu-mi plăceau anumite declarații ale unor antrenori. Am vrut să o fac în felul meu, apoi m-au numit «preot închipuit». Cristi Chivu, antrenor Inter

Cristi Chivu: „Am dormit puțin, soția nu mă mai recunoaște”

Chestionat cu privire la reînnoirea contractului cu gruparea de pe „Meazza”, Chivu a afirmat:

„De ce trebuie să vorbim despre contracte? Sunt fericit, să fiu antrenorul lui Inter este o experiență plină de satisfacții.

Mi-au apărut fire albe, de un an și patru luni dorm foarte puțin. Soția mea nici nu mă mai recunoaște, iar pe copiii mei îi văd doar la cină”.

Cristi Chivu: „Nimeni nu poate garanta că banii îți vor aduce victoria”

Chivu a fost întrebat și de câte transferuri are nevoie pentru a câștiga Liga Campionilor:

„Tu vorbești despre transferuri, eu despre bani. Nimeni nu-ți garantează că banii îți vor aduce victoria. Dar ajută la menținerea unui nivel ridicat de competitivitate”, a mai spus antrenorul lui Inter.

Românul a vorbit și despre momentul pe care îl consideră decisiv în câștigarea titlului:

„După meciul de la Como, victoria cu 4-3 din campionat. Știam că acest rezultat le-a dat o lovitură puternică urmăritoarelor, care se așteptau ca noi să pierdem puncte”.

În final, Chivu a fost întrebat dacă e fericit: „Sunt fericit că e vacanță, mă pot odihni și pot petrece timp cu soția mea”, a concluzionat Chivu.

Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago
Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago

Galerie foto (5 imagini)

Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter FOTO Imago
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