FRF a decis Cluburile au cerut amânarea primei etape din viitorul campionat. Anunțul făcut de federație

Federația Română de Fotbal a făcut câteva precizări legate de startul viitorului sezon, programat pe 10 iulie.

FRF anunțase la jumătate lunii aprilie că prima etapă a noului sezon se va disputa între 10 și 13 iulie, însă cluburile din Liga 1 au avut o întâlnire miercuri și au fost de acord să semneze o propunere ce are ca scop amânarea startului de sezon cu o săptămână.

FRF, anunț despre amânarea startului noului sezon

Joi, forul condus de Răzvan Burleanu a transmis că startul Ligii 1 va avea loc conform calendarului aprobat la ședința Comitetului și că data de începere anunțată de șeful LPF a fost stabilită în acord cu cluburile participante.

Precizarea făcută de FRF pe site-ul oficial:

„Ca urmare a informațiilor apărute în mass-media, administrația FRF precizează:

În ultima ședință a Comitetului Executiv, din data de 16 aprilie 2026, a fost aprobat calendarul competițional al Superligii în forma în care a fost prezentat de domnul Gino Iorgulescu. Menționăm că președintele Ligii Profesioniste de Fotbal a specificat în plenul ședinței că propunerea vine ca urmare a consultării cu cluburile din Superligă”.

Motivul pentru care cluburile au cerut această amânare este legat de partidele de pregătire ale naționalei de pe 2 și 6 iunie, imediat după finalul actualului sezon.

Astfel, jucătorii din campionatul intern care vor fi selectați de Gică Hagi vor intra în vacanță abia după 7 iunie și ar putea absenta din lotul cluburilor la data de 10 iulie.

