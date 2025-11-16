Dinamo, surclasată VIDEO+FOTO Metaloglobus, victorie categorică în fața „câinilor”, într-un meci amical disputat la Săftica

Dinamo a fost învinsă categoric de Metaloglobus, scor 0-3, într-un meci amical disputat cu porțile închise, la Săftica.

Dinamo și Metaloglobus au profitat de pauza internațională cauzată de meciurile echipei naționale și au susținut o partidă de pregătire disputată la baza „câinilor”.

Dinamo, surclasată de Metaloglobus

Aflată pe ultimul loc în Liga 1, formația antrenată de Mihai Teja (47 de ani) a produs surpriza și a obținut o victorie la scor de forfait, 3-0.

Golurile lui Metaloglobus au fost marcate de Pasagic, Visic și Huiban (penalty).

Zeljko Kopic a folosit două formații diferite pe parcursul confruntării, absentând jucătorii convocați la echipele naționale:

Cum a arătat Dinamo în meciul cu Metaloglobus:

Prima repriză: Roșca – Ikoko, Toader, Boateng, Opruț – Mărginean, Cîrjan, Gnahore – Soro, Karamoko, Armstrong.

Roșca – Ikoko, Toader, Boateng, Opruț – Mărginean, Cîrjan, Gnahore – Soro, Karamoko, Armstrong. A doua repriză: Epassy – Tabuncic, Udosen, Năstase, Bordușanu – Milanov, N’giuwu (Tarbu), Bărbulescu – Savu, Pop, Marinescu.

De partea cealaltă, Mihai Teja a mizat pe următorul „11”:

Gavrilaș - Dumitru, Aggoun, Pasagic, Sava - Tache, Gheorghe, Milea, Abbey - Sârbu, Hadzic

Antrenament pentru duelul cu FC Botoșani

„Final de amical la Săftica.

A fost un antrenament util, care ne-a permis să vedem atât jucătorii cu mai puține minute la prima echipă, cât și 8 tineri jucători de la echipa secundă”, a scris Dinamo pe rețelele de socializare.

În meciul direct disputat în campionat, Dinamo se impunea, scor 1-0, într-o partidă disputată pe 8 august, la Clinceni.

În acest moment roș-albii se află pe locul 3 în Liga , cu 30 de puncte după 16 etape, în timp ce Metaloglobus e ultima, pe 16, cu doar 7 puncte.

Pentru Dinamo urmează duelul cu FC Botoșani, programat pe 24 noiembrie, de la ora 20:30. Metaloglobus va juca și ea tot în aceeași zi, dar de la ora 17:30, cu FC Hermannstadt.

