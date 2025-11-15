Emil Grădinescu: „Sabotaj, primitivism!” Comentatorii meciului Bosnia - România, revoltați pentru ce le-au făcut bosniacii la Zenica +18 foto
Emil Grădinescu
Nationala

Emil Grădinescu: „Sabotaj, primitivism!" Comentatorii meciului Bosnia - România, revoltați pentru ce le-au făcut bosniacii la Zenica

alt-text Alexandru Smeu
Publicat: 15.11.2025, ora 23:28
Actualizat: 16.11.2025, ora 06:58
  • BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Emil Grădinescu și Costi Mocanu, comentatorii postului Prima TV, care a transmis meciul, acuză că în prima repriză pur și simplu televiziunea de stat din Bosnia le-a tăiat sonorul, ca să nu se audă.
  • În plus, gazdele nu i-au protejat, și au fost apostrofați pe parcursul meciului cu „Țiganii, țiganii”.
  • Mircea Lucescu a acuzat și el gazdele că au strigat echipei noastre „Țiganii, țiganii”.

Meciul decisiv de la Zenica a avut mai multe fronturi, unele fără precedent la acest nivel, în 2025 și într-o competiție girată de UEFA. Postul Prima TV, care a transmis meciul, a avut mari probleme în prima parte de pe stadionul Bilino Polje din Zenica, când calitatea audio a comentariului a fost departe de standardele obișnuite. Au fost momente când nu s-a auzit, ca și cum „calea de sunet” a fost tăiată.

Emil Grădinescu și Costi Mocanu, cei care au comentat partida de la fața locului, au explicat înainte de startul reprizei secunde ce s-a întâmplat.

BOSNIA - ROMÂNIA 2025: A intervenit delegatul UEFA ca românii să primească sonor

Cei doi jurnaliști au fost revoltați de atitudinea organizatorilor, pe care i-au acuzat că au sabotat intenționat transmisia televiziunii din România.

Costi Mocanu: Este momentul să clarificăm și problemele de sunet pe care le-am avut la începutul transmisiei. Ne spun colegii de la București că înainte de fluierul de început, problema a fost că din carul de transmisie nu a fost ridicată calea de comentariu către București.

A intervenit delegatul UEFA, care are grijă de organizarea acestei partide și lucrurile încet-încet au intrat în normal. Ții minte, Emil? Ieri discutam și ai ridicat din sprâncene când ai auzit că meciul este produs de televiziunea de stat din Bosnia. O piedică de genul ăsta, dacă a fost intenționată, mărturisesc că n-am mai întâlnit.

Emil Grădinescu: „Sabotaj, primitivism!” Comentatorii meciului Bosnia - România, revoltați pentru ce le-au făcut bosniacii la Zenica Emil Grădinescu: „Sabotaj, primitivism!” Comentatorii meciului Bosnia - România, revoltați pentru ce le-au făcut bosniacii la Zenica

Emil Grădinescu: Am întâlnit eu tot în zona asta, la un meci contra Macedoniei, când pur și simplu nu au instalat postul de comentator. Drept represalii pentru că, cu nu știu cât timp înainte, am spus, mă rog, s-a titrat la TVR, FYROM - Former Yugoslav Republic of Macedonia. Mă rog, au văzut ei.

Costi Mocanu: Lucruri din trecut din Bosnia…

Emil Grădinescu: Lucruri care, asta trebuie s-o spunem, denotă primitivismul în gândire. Nu se poate așa ceva, e o transmisiune pentru care se plătesc bani grei. Un sabotaj. E un moment extrem de important pe care Prima TV îl prezintă și în urma căruia înregistrează niște încasări, ca urmare a cheltuierilor făcute, iar asta este inadmisibil. Ce se întâmplă? Să nu deschizi calea, adică să tai, practic, microfoanele comentatorilor este lamentabil. Este lamentabil ce s-a întâmplat!

Costi Mocanu: „E bine în Europa. În jurul nostru nu se respectă nicio regulă”

Costi Mocanu: Altfel spus, în cuvinte puține, oameni buni, dacă vă puneți vreodată întrebarea „e bine sau nu în Europa?”, încercați să mergeți să vizitați țări din afara Uniunii Europene și veți avea acest răspuns. Da, e bine în Europa.

În jurul nostru nu se respectă nicio regulă. Și - atenție - noi venim dintr-o țară care este oarecum familiarizată cu nerespectarea regulilor. Dar nu chiar așa. Ieri am fost informați că locurile din jurul nostru (n.r. al postului de comentatori) vor fi protejate, vor fi stewarzi. Nu, nu e nimic. Toată lumea fumează, toate locurile sunt ocupate de suporteri bosniaci, din când în când se mai întoarce câte unul la noi și începe să zică iar refrenul de început, „Țiganii, țiganii”.

FOTO. Imagini de la Bosnia - România 3-1

Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (17).jpg
Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (17).jpg

Galerie foto (18 imagini)

Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (1).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (2).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (3).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (4).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (5).jpg
+18 Foto
labels.photo-gallery

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA  3-1
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuriGolPunctaj
1. Austria721-3 (+18)18
2. Bosnia716-6 (+10)16
3. România712-9 (+3)10
4. Cipru811-11 (0)8
5. San Marino71-32 (-31)0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Emil Gradinescu romania bosnia costi mocanu preliminarii cm 2026
