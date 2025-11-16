Jandarmeria a confiscat tot FOTO. Cu ce voiau să intre ultrașii români pe stadion în Bosnia! Comunicatul lui Dinamo după ce s-a aflat că sunt fanii „câinilor”

BOSNIA - ROMÂNIA. Un grup de ultrași veniți prin Serbia să-i susțină pe „tricolori” au fost opriți la aproximativ 60 de kilometri de Zenica.

Bosnia a cerut UEFA să le interzică fanilor României accesul pe stadion, după ce pe rețelele sociale a apărut o fotografie cu un grup de fani români care îl elogiau pe Ratko Mladic, generalul armatei sârbe din timpul Războiului Bosniac din 1992.

Ultrașii români, opriți de Jandarmerie înaintea partidei cu Bosnia

„Mladic, un erou european / A redus musulmanii la zero” , scria pe bannerul afișat lângă unul cu însemnele clubului Dinamo.

Bannerul ce face referire la Ratko Mladic (FOTO: Captură - Hooligans.cz)

Tribunalul de la Haga l-a condamnat la închisoare pe viață pe Ratko Mladic. Fostul general a fost găsit vinovat pentru că a ordonat 8.300 de crime în Bosnia.

Înaintea partidei din preliminariil CM 2026, mai mulți suporteri români au fost opriți la 60 de km de stadionul Bilino Polje din Zenica.

Organele competente ar fi confiscat tot ce avea legătură cu însemele Serbiei pentru a evita orice incidente.

„Au confiscat toate tricourile sau hanoracele care aveau inscripționat steagul sau numele Serbiei”, a scris prosport.ro

Presa din Bosnia a venit cu explicații despre cele întâmplate:

„Apropo, este vorba de un grup de huligani care sosesc prin Serbia. Un grup de fani obișnuiți ai României se află deja pe stadionul Bilino Polje și au intrat mai devreme în stadion, în timp ce acesta este un grup de huligani care a fost oprit de poliție și probabil le va fi permis accesul pe stadion abia după începerea meciului”, a informat klix.ba

Dinamo, comunicat oficial

Clubul Dinamo a emis un comunicat oficial pe rețelele de socializare, în care a anunțat că se dezice de orice acte de rasism.

„Dinamo 1948 dorește să transmită o poziție oficială în urma apariției în spațiul public a unor informații referitoare la un mesaj jignitor afișat de un grup de persoane aflate în tranzit spre un meci internațional al echipei naționale a României.

Clubul nostru respinge categoric orice formă de discurs extremist, discriminare, ură etnică, xenofobie sau glorificare a actelor și personajelor condamnate pentru crime împotriva umanității.

Astfel de manifestări sunt incompatibile cu valorile pe care Dinamo le promovează constant: respect, fair-play, empatie și responsabilitate față de comunitatea noastră și față de fotbal.

Ne distanțăm complet de orice comportament care afectează imaginea României, a fanilor români și a fenomenului fotbalistic.

În egală măsură, transmitem respectul nostru față de toate comunitățile care au fost vizate sau afectate de astfel de acțiuni și reafirmăm angajamentul clubului de a promova un climat sănătos, civilizat și sigur în jurul sportului.

Dinamo a fost, este și va rămâne un club deschis tuturor oamenilor, indiferent de etnie, religie, naționalitate sau convingeri”, se arată în comunicatul oficial emis de Dinamo pe rețelele de socializare.

