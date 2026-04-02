„Mă vedeau ca pe un sac de bani" Povestea incredibilă a românului care antrenează în Africa » A fost răpit de o grupare teroristă
„Mă vedeau ca pe un sac de bani” Povestea incredibilă a românului care antrenează în Africa » A fost răpit de o grupare teroristă

Publicat: 02.04.2026, ora 14:30
Actualizat: 02.04.2026, ora 14:30
  • Mario Marinică (61 de ani), selecționerul naționalei din Zimbabwe, a povestit prin ce momente șocante a trecut în Africa.
  • Antrenorul român a fost răpit de gruparea teroristă Boko Haram, dar a fost salvat imediat de polițiști.

Mario Marinică a fost numit selecționerul naționalei din Zimbabwe în noiembrie 2025. De-a lungul carierei sale, românul a mai pregătit reprezentativele din Liberia și Malawi, tot de pe continentul african.

Mario Marinică: „Încerca să mă răpească”

Mario Marinică a povestit cum a fost răpit de un membru al grupării teroriste Boko Haram, în timp ce se afla în Nigeria. Românul a fost salvat la timp de polițiști, care l-au dus imediat la secție.

Întrebat dacă a avut vreodată probleme în Africa, tehnicianul a răspuns:

„Am avut o dată, dar a fost bine că am aflat abia după aceea. În Nigeria am avut o problemă foarte deosebită și dificilă. Efectiv am fost răpit, ca să zic așa. Am fost la un hotel și la o distanță de 500 de metri era un alt hotel unde stătea un antrenor olandez și trebuia să ne întâlnim.

Nu mi-a venit mașina la timp și am fost atenționat să nu plec cu nimic altceva și doar cu șoferul destinat mie. Am zis că pot să merg pe jos, dar s-a oprit cineva cu o mașină cu trei roți, bajaje cum le zic ei, și am zis că merg până acolo.

Am stabilit prețul și la un moment dat a luat-o pe altă rută. A spus că e oprită circulația, că se lucrează și într-adevăr știam că sunt probleme în zona respectivă.

Am văzut că ne îndepărtăm de punctul în care trebuia să ajung și norocul meu a fost că la un moment dat au apărut niște mașini de poliție care m-au luat rapid și m-au dus la secție.

Acolo am aflat că acest individ era de la gruparea teroristă Boko Haram și încerca să mă răpească! Eu nu aveam nicio treabă. Ei aveau niște oameni infiltrați și au folosit acest pretext ca să îmi verifice mie actele, dar de fapt voiau să mă scape de ei.

Mi-au spus să nu mai fac niciodată așa ceva. Deci totul doar pentru că eram alb și mă vedeau ca pe un sac de bani. E o poveste mai veche și acum a rămas doar un episod amuzant”, a declarat Mario Marinică, conform fanatik.ro.

Sub conducerea lui Marinică, Zimbabwe a fost aproape să se califice în optimi de finală ale Cupei Africii, în ediția de anul trecut.

Naționala pregătită de antrenorul român trebuia să o învingă pe Africa de Sud pentru a se califica mai departe, lucru care nu s-a întâmplat. Zimbabwe a pierdut acel meci cu scorul de 2-3 și a încheiat grupa B pe ultimul loc.

În cariera sa, Mario Marinică a mai fost antrenor secund la Concordia Chiajna, Zakho SC, Azam FC, Rapid sau Kaposvar.

Ce este Boko Haram

Boko Haram, o denumire care provine din limba hausa, regăsită frecvent în unele zone din Nigeria, Ghana, Camerun, Benin sau Togo, care înseamnă „educația occidentală este un păcat”, este o grupare teroristă islamică care consideră că guvernul federal nigerian și guvernele statelor din nord, precum și elitele politice și religioase sunt corupte din punct de vedere moral, conform uscirf.gov.

Țintele Boko Haram includ biserici, persoane de religie creștină, persoane implicate în activități „neislamice”, critici musulmani, lideri locali din nord, școli, secții de poliție, clădiri guvernamentale, ziare și bănci.

Șumi la tenis. Spectacol!

Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Naționala „vegetală”

Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Cei care ne refuză

Loți joacă în echipă cu Viktor

Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Pițurcă spune lucruri

De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Disprețul

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Suntem așa cum suntem, pa!

Nimic nou sub soare

Demisia, Mircea Sandu!

Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Hai la lupta cea mică!

Coșmarul Lojilor A și B

Mulțumim, Mircea Lucescu!

Burleanu și burlescul

